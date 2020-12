Lionel Messi et la famille vit déjà Noël dans leur ville natale de Rosario, en Argentine. Antonela Roccuzzo, l’épouse de crack de Barcelone, il a partagé une image spéciale sur son compte personnel sur Instagram. Sur la photo, tous les membres apparaissent: le footballeur argentin, elle et ses trois enfants (Thiago, Mateo et Ciro). Les festivités sont déjà vécues chez les footballeurs.

Tous les membres de la famille sont vêtus d’un uniforme rouge, très usé à cette période de l’année. Non seulement cela, en arrière-plan, vous pouvez voir un arbre luxuriant plein de décorations faisant allusion à la fête qui arrive dans quelques heures et d’un côté l’ornement d’un gigantesque Père Noël.

«Nous vous souhaitons un Noël plein d’amour et de santé. Joyeux Noël », a écrit Antonella au nom de tous. Messi et compagnie sont arrivés ce mercredi dans la ville de Rosario pour partager cette journée spéciale avec leurs proches.

Le capitaine de l ‘«Albiceleste» a salué et partagé avec les personnes qui l’ont reçu dans la ville argentine. L’attaquant a même pris des photos et s’est occupé des fans qui l’attendaient.

Le voyage éclair de Messi et de sa famille a eu lieu immédiatement après la clôture du match de mardi dernier pour LaLiga Santander avec le Real Valladolid. Le ’10’ se souviendra de cet affrontement car il a marqué son 644 but avec Barcelone et surpassé les 633 de Pelé avec Santos, pour être l’homme avec le plus de scores avec le même club.

Leo Messi ne sera à Rosario que pour quelques jours, puisque dimanche 27 l’espace libre accordé par l’entraîneur Ronald Koeman prend fin. Le calendrier serré ne permettra pas aux ’10’ d’avoir plus de temps à domicile car mardi 29, les Blaugranas affronteront Eibar dans la continuité de la Liga.

