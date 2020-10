Mis à jour le 29/10/2020 à 12:34 PM

Louange envers Lionel Messi continuer. Cette fois, la légende du football italien, Christian Vieri, a exprimé son admiration pour l’Argentin après la nette victoire de Barcelone sur la Juventus à Turin, pour la deuxième journée de la Ligue des champions.

«C’est un sorcier, c’est le Harry Potter du football et quand il arrêtera de jouer, je jetterai ma télévision. Je ne travaillerai plus à la télé, je regarderai Netflix, ça suffit, car quand il prendra sa retraite, il n’y aura plus rien à regarder. Quand on a un numéro 10 comme ça, c’est fou. C’est dommage qu’il n’y ait pas de supporters dans le stade, ils devraient voir une équipe comme celle-ci », a-t-il déclaré. Christian Vieri dans CBS, analysant les performances de la star de Barcelone.

L’éloge de Christian Vieri pour Lionel Messi. (Vidéo: CBS Sports)

D’autre part, le “ taureau ” a également fait référence en bons termes au jeu dans son ensemble Barcelone par Ronald Koeman. «C’était une Barcelone incroyable, il n’y a pas eu de match. Ils auraient pu facilement marquer six ou sept buts. Ils ont très bien joué. Je ne sais pas comment ils ont perdu contre le Real Madrid, mais si vous regardez le match contre la Juventus, vous direz qu’ils ne peuvent perdre contre personne. Comment ils ont joué! Chaque match est différent, mais le Barcelone que j’ai vu et que tout le monde a vu est tout simplement incroyable », a-t-il commenté.

Lionel Messi a signé un but lors de la victoire (2-0) de Barcelone contre une Juventus qui n’avait pas le Portugais Cristiano Ronaldo, toujours positif pour le coronavirus. Désormais, la société sud-américaine devra tourner la page et penser au Deportivo Alavés, rival du samedi 31 octobre en LaLiga de España.

