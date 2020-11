Mis à jour le 14/11/2020 à 07:01

Cinto Ajram, responsable de l’activation des parrainages de la FC Barcelona pendant le mandat de Josep Maria Bartomeu, a révélé que l’incertitude sur la continuité des Lionel Messi Dans le club du Barça, cela a affecté l’accord de prolongation du contrat avec Rakuten jusqu’en 2022, qui était toujours clôturé par le conseil d’administration du président démissionnaire.

C’est ainsi qu’Ajram, fondateur de CA Sports Marketing, explique dans cet entretien avec .. Et il le fait en connaissance de cause car il faisait partie de la négociation entre le Barça et la marque japonaise qui a été scellée en 2016 et a commencé à compter le 1er juillet 2017. Le chiffre de sponsoring est désormais réduit de 55 millions d’euros plus de variables à 30 variables supplémentaires.

«C’est une réalité que le coronavirus réduit considérablement le montant des commandites car la visibilité des marques a été grandement affectée, mais l’accord maintenant pour 30 millions de variables supplémentaires répond davantage à l’incertitude de Rakuten concernant l’avenir de Leo Messi », a révélé Ajram.

«Je me demande même si cet accord d’approbation est évalué à 30 millions actuellement. Rakuten a commencé la relation avec Barcelone à un moment critique où il a formé le trident de Messi, Luis Suárez et Neymar », a-t-il ajouté.

«Commercialement, c’était une bombe et maintenant Barcelone propose de renouveler Rakuten sans Suárez et Neymar et avec la question de savoir si Messi continuera. Lorsque vous vendez la marque de Barcelone dans le monde entier, vous mettez le visage de Messi. Dans ces conditions, aucune marque n’oserait se renouveler pour trois ou quatre ans de plus car on ignore quelle sera la valeur du club sans ce joueur », a expliqué l’ancien collaborateur barcelonais.

«Au niveau mondial, ce qui a fait le plus de dégâts au Barça, c’est que Messi a dit qu’il voulait partir. Parce que beaucoup de fans sont de Messi, tout comme d’autres sont de Cristiano Ronaldo et quand il est allé à la Juventus, ils ont changé d’équipe », a déclaré Cinto Ajram.

