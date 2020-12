Lionel Messi a fait la une des journaux après l’entretien qu’il a accordé au journaliste Jordi Évole, diffusé sur la chaîne espagnole La Sexta. L’attaquant, comment pourrait-il en être autrement, a abordé la question liée à son avenir et a laissé ouverte la possibilité de quitter le FC Barcelona satisfaire le désir d’expérimenter dans le MLS.

“J’ai toujours dit que j’avais l’illusion que j’aimerais profiter de l’expérience de vivre aux États-Unis, de vivre cette ligue et cette vie, mais si ça arrive ou je ne sais pas, ce n’est pas un maintenant ou un futur et c’est pourquoi je dis de revenir en arrière », a déclaré le buteur historique des Catalans dans la conversation.

Et il n’a pas fallu longtemps à la Major League Soccer (MLS) pour réagir aux paroles de Messi. À travers les réseaux sociaux, le concours nord-américain a répondu au footballeur de 33 ans. “Tu seras toujours le bienvenu ici, Leo», Ils ont publié et joint une image avec les déclarations du« 10 ».

Vous serez toujours les bienvenus ici Leo.😉 pic.twitter.com/76qMrYt1kO – MLS espagnole (@MLSes) 28 décembre 2020

Auparavant, Mister Chip faisait également référence au témoignage de la star argentine via Twitter. Bonjour MLS. Hier, “quelqu’un” a parlé de vous et on sait déjà que, lorsque l’amour est réciproque, le premier rendez-vous arrive plus tôt “, a déclaré le statisticien. A quoi le concours a répondu: “Nous recherchons une relation sérieuse” et s’est clôturé en un clin d’œil.

Que fera Lionel Messi?

L’attaquant a rassuré les fans de Barcelone, au moins jusqu’à la fin de cette saison. Le capitaine a assuré qu’il réfléchirait à une décision sur son avenir à la fin de 2020-21. Pendant ce temps, le «10» préfère se concentrer sur tout ce qui concerne les compétitions officielles des Blaugranas.

“Je n’ai rien de clair jusqu’à la fin de l’année, je vais attendre la fin de la saison, si je ne rompt pas ce que je vous ai dit maintenant, l’important est de penser à l’équipe, de bien finir l’année, de penser à essayer d’obtenir des titres et non me distraire dans d’autres choses », dit-il.

Nous recherchons une relation sérieuse.😉 pic.twitter.com/88hX0Vz41x – MLS espagnole (@MLSes) 28 décembre 2020

