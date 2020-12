Il y a de l’espoir en Catalogne. Lionel Messi est l’une des idoles de FC Barcelona à travers l’histoire grâce aux grandes réalisations qu’il a réalisées avec le club catalan. Cependant, sa continuité a été remise en question ces derniers mois, ce qui a inquiété les supporters de l’équipe du Barça.

À la suite des différentes rumeurs qui se sont tissées sur un éventuel départ du club, la star argentine a pris un certain temps pour parler de son avenir, même si sans rien confirmer, il a donné un message qui pourrait générer de la tranquillité chez les fans du casting de ‘Culé’.

«Aujourd’hui, je vais bien et j’ai envie de me battre, sérieusement, pour tout ce qui nous attend. Je suis tout excité. Je sais que le club traverse une période difficile, au niveau de l’institution et de l’équipe, et tout ce qui entoure le Barcelone mais j’ai hâte d’y être », a-t-il déclaré Lionel Messi en dialogue avec RAC1.

D’autre part, le joueur du Barça a également donné des détails sur ce qu’il a dû vivre en début de saison, lorsque la tension a atteint Barcelone en raison de différences marquées avec le président du club de l’époque, Josep María Bartomeu.

«La vérité est qu’aujourd’hui je vais bien. C’est vrai que j’ai passé un très mauvais moment l’été. Cela venait d’avant. Ce qui s’est passé avant l’été, comment la saison s’est terminée, le burofax et tout ça … Puis je l’ai traîné un peu en début de saison », a-t-il ajouté. Lionel Messi.

Samedi dernier, l’attaquant argentin a égalé le record historique de buts de Pelé avec le même club avec son but contre Valence, dont l’ex-footballeur octogénaire a marqué 643 buts pour Santos.

Reçoit notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER