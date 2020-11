Mis à jour le 11/08/2020 à 17:40

Cela fait plus de six ans que Gerardo Martino a quitté le banc Barcelone, mais on lui a quand même demandé quelle était la relation qu’il entretenait avec Lionel Messi. Rappelons que, il n’y a pas longtemps, l’ancien directeur sportif du club culé, Andoni Zubizarreta, a révélé quelque chose de très controversé concernant la relation entre l’entraîneur mexicain et l’actuel attaquant de l’équipe catalane.

“Le «Tata» Martino, quand il était à Barcelone, a dit à «Leo»: «Je sais que si vous appelez le président, il me mettra à la porte, mais vous n’avez pas à me le montrer tous les jours. Je sais déjà », a déclaré Zubizarreta dans une interview pour le journal Le pays, publié en septembre dernier.

Martino a été franc d’y faire référence, en dialogue avec Telemundo Sports. «Je n’ai jamais exprimé ces mots. C’est la responsabilité de l’ancien directeur sportif Zubizarreta, d’après ce que j’ai lu, dans une note avec Vicente del Bosque. Et en tout cas, si j’avais quelque chose à dire maintenant ou avant, je l’aurais dit au footballeur. Ces mots ne sont jamais sortis de ma bouche. Je n’ai rien à dire à ce sujet », a déclaré l’Argentin.

Interrogé sur l’avis de son collègue Quique Setién, selon lequel Lionel Messi n’est pas facile à gérer, Martino a avoué: «C’est une question de passé. Maintenant, je suis l’entraîneur du Mexique. Je crois que les gens doivent faire et dire des choses au moment où nous sommes à la place. Ensuite, il n’a plus de validité », a-t-il indiqué pour régler la question des questions de l’Argentine en avant.

Gerardo MartinoPendant son séjour à Barcelone, il n’a pu que célébrer le titre de la Super Coupe d’Espagne 2013. De sa main, l’équipe du Barça a été finaliste de la Liga, de la Copa del Rey et a été éliminée en quarts de finale de la Ligue des champions.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER