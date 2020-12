Lionel Messi a paralysé le monde ce dimanche 27 décembre. Pas pour jouer à un jeu avec lui FC Barcelona, mais à cause de l’interview qu’il a accordée au journaliste espagnol Jordi Évole. Le crack de Rosario parlait de son présent et de son avenir dans une conversation au signal de La Sexta.

L’interview a été enregistrée le 18 décembre et devait initialement être diffusée le week-end dernier. Cependant, Messi a demandé au producteur de ‘La Sexta’ de le reporter à ce dimanche 27 pour des raisons de solidarité. Revivez vos déclarations.

Entretien de Messi avec Évole

Bonsoir. La Sexta diffuse l’interview que le communicateur Jordi Évole a faite avec Lionel Messi L’interview a commencé: nous mettons ici les déclarations les plus importantes de la star argentine Lionel Messi commence par parler de sa famille et des fêtes de fin d’année. Messi révèle que l’entretien avec Évole était convenu depuis mars de cette année Messi se souvient de son enfance à Rosario: «Dans mon enfance, je me souviens toujours des ballons ou des bottes comme des cadeaux liés au football. Je me souviens même d’un ballon qui était très cher et qui était l’officiel de la Ligue. Ma mère et mon père ont toujours fait de leur mieux pour que nous fêtions bien Noël. Le Père Noël a toujours été gentil avec moi. ” «Quand j’ai commencé à être professionnel, j’ai mis de côté l’éventail en moi. Maintenant ma passion, ce sont mes enfants, je dois courir après eux. En tant qu’athlète, j’admire beaucoup. Rafa Nadal, Federer, LeBron … dans tous les sports, il y a des athlètes admirables pour leur travail. Cristiano dans le football aussi. “Thiago est comme moi. Introverti, timide … et il a du mal à lui dire des choses sur moi. Bref, dès l’âge de 4 ans, il a les mêmes compagnons et eux-mêmes le protègent et le sortent de tout ça. »« Mon arrivée a été un moment difficile, car j’avais 13 ans et j’ai tout quitté. Amis, pays … J’arrivais dans un endroit où personne ne me connaissait. Quand nous étions seuls, mon père me disait quoi faire, si je continuais à chercher mon rêve ou si nous revenions à la vie d’avant. Il était clair pour moi que je voulais rester, même si dans les premiers mois j’ai beaucoup souffert car je ne pouvais pas jouer à cause de rôles. »« Je fais toujours ce qui me tient à cœur en ce moment, au quotidien. Je ne peux pas penser à ce que chacun pense car cela me rendrait fou. Beaucoup de gens parlent sans le savoir. Aujourd’hui, ils peuvent dire n’importe quel mensonge et les gens le croient. Je ne peux pas contrôler ça. »« C’est vrai que je me sens privilégiée, mais parfois j’aimerais être plus anonyme et ne pas avoir trois cents yeux qui te regardent. Je serai toujours reconnaissant que l’amour que tout le monde me donne soit spectaculaire. »« Jouer sur un terrain de soccer vide est horrible. Tout le rend plus égal. Ce n’est pas la même chose de venir dans un Camp Nou pour éclater que le fait que l’équipe part et que personne n’est là. »« J’ai appris la mort de Maradona grâce à un message de mon père. C’était fou. Je ne pouvais pas y croire. Nous savions que Diego n’allait pas bien mais je ne pouvais pas croire qu’il était mort. C’était quelque chose de terrible et de fou à ce moment-là. »« Le T-shirt que j’ai pris en hommage à Maradona m’a été offert par les gens de Newell. Il était convaincu qu’il allait marquer et qu’il avait joué des matchs sans marquer de buts. C’était bizarre parce que ça venait de nulle part, quand je l’ai le moins cherché. »« Je suis très excitée et après la fièvre je le regrette. Je n’aime pas perdre. Et 8-2 a été un moment difficile à cause de la façon dont il a été perdu. Nous avions traîné une année très difficile et nous pourrions perdre, mais pas de la façon dont nous l’avons fait. »« Je ne joue pas pour être le meilleur au monde ou pour être dit. Je joue pour gagner et donner à mon équipe le meilleur, le meilleur dans chaque match. Je ne le fais pas pour me montrer. »« J’ai eu du mal à m’adapter après ce qui s’est passé dans le vestiaire. Il y a beaucoup de nouvelles personnes, peu de monde dans la maison et cela nous fait avoir des cultures différentes, ce qui rend plus difficile de rejoindre un vestiaire, mais petit à petit nous le faisons. »« Je n’ai rien de clair jusqu’à la fin de l’année. Maintenant, je ne pense qu’à terminer la saison et à gagner des titres », a-t-il déclaré à propos de son avenir et s’il commencera à négocier à partir du 1er janvier.« Ma relation avec Griezmann est bonne. Je n’ai jamais fait tout ce qui a été dit, que je ne voulais pas sa signature. Il n’y a pas de problème avec lui, on a même parfois des copains ensemble “..” J’ai eu du mal à m’adapter après ce qui s’est passé dans le vestiaire. Il y a beaucoup de nouvelles personnes, peu de monde dans la maison et cela nous fait avoir des cultures différentes, ce qui rend plus difficile de rejoindre un vestiaire, mais petit à petit nous le faisons. »« C’est une histoire d’amour dès le plus jeune âge avec le club et la ville. Peu importe comment je termine, tout ce que ma carrière implique ne doit pas être taché. Tout est toujours surmonté et nous verrons la fin. »« Espérons que nous terminons cette année merdique qu’il fallait bien vivre et que l’année prochaine nous sortirons de cette situation », conclut Messi.

L’APERÇU DE L’ENTREVUE

Leo ne voulait pas interférer ou prendre le devant de la scène dans la célébration de La Marató de TV3, un événement de solidarité conçu pour collecter des fonds pour différentes causes, cette année était pour les personnes touchées par le coronavirus.

De quoi Messi parlera-t-il avec Jordi Évole?

Tout au long de la semaine, «La Sexta» a fait des progrès dans la conversation entre le joueur barcelonais et le journaliste espagnol pointilleux. Dans l’une des avancées, Leo a évoqué son présent dans le club de Barcelone et dans une autre, il a parlé de Josep Guardiola et de Luis Enrique, ses anciens entraîneurs.

«(Guardiola) a quelque chose de spécial. Cela vous fait voir les choses d’une certaine manière … comment il a préparé les matchs, comment il vous a préparé défensivement et comment il vous a préparé à attaquer. Il vous a dit exactement où était le match, comment vous deviez attaquer pour gagner les matchs », a-t-il déclaré. Lionel Messi.

Lionel Messi et la reconnaissance de Pep Guardiola et Luis Enrique. (Vidéo: La Sexta)

La renommée qu’il a Lionel Messi difficile à quantifier. D’une part, c’est gratifiant; mais de l’autre, cela signifie se priver de certaines choses. Cela a été sous-entendu par «Leo» dans un autre aperçu de l’interview dont on parle tant.

“Je suis une personne privilégiée, mais tout ce que j’avais à vivre, mais il y a des moments où je voudrais être anonyme et pouvoir profiter d’aller au marché, aller au cinéma ou au restaurant”, a-t-il répondu Lionel Messi, quand le journaliste lui a posé des questions sur quelque chose qui le dérange sur qui il est.

Les mots de Messi ne cessent jamais d’être intéressants, mais ce que le monde entier attend, c’est de savoir quelle décision prendra son avenir. La star argentine sonne au PSG et à Manchester City, même s’il n’est pas exclu qu’il continue à jouer au Camp Nou. La fin du mystère peut se terminer par le signe de «La Sexta».

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE