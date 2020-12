Gardien de but de l’Atlético de Madrid Jan Oblak a assuré que Leo Messi Il est «le meilleur» et estime qu’il continuera de l’être jusqu’à ce qu’il dépasse «de loin» le record de 644 buts avec la même équipe, avec laquelle il a battu Pelé, et lui souhaite de continuer à battre les gardiens moins que lui.

«Je suis sûr qu’il marquera beaucoup plus que 644, même si c’est déjà beaucoup. C’est une réalisation vraiment spéciale. Il est le meilleur et il l’a prouvé pendant tant d’années que je ne peux que le féliciter. Je lui souhaite le meilleur et j’espère qu’il marque beaucoup, mais pas moi», A-t-il déclaré dans des déclarations à« Sky Sports ».

Oblak pense que le secret de Leo Messi est que “tout voir». “Messi regarde mes jambes. Si je fais un pas, il le verra et tirera dans l’autre sens. C’est pourquoi c’est le meilleur. C’est pourquoi c’est si difficile. Il ne le montre pas mais il cherche toujours. Il regarde toujours. Ses yeux sont rivés sur le ballon mais il vous voit. Messi voit tout, je pense », a-t-il souligné.

“Il a marqué de nombreux buts pour moi. Trop! Mais c’est un grand joueur, un joueur incroyable, le meilleur joueur. Il marque souvent un but et vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas comprendre comment il a marqué si facilement. Parfois, c’est comme si le ballon passait au but, ce n’est même pas un tir », a-t-il commenté sur le sentiment qu’il a lorsqu’il est battu par quelqu’un de la qualité du ’10’.

«Parfois, vous ne le voyez pas. Peut-être que vous pensez que ce n’est pas dangereux. Et puis écrivez. Cela nous est arrivé la saison dernière. Vous devez être concentré à 100%. Si vous êtes trop près, il vous dépassera. Si vous êtes trop loin, il tirera. Il n’est pas facile de décider comment vous vous défendrez contre lui en raison de son imprévisibilité. C’est impossible », a-t-il réitéré.

Pour cette raison, il estime que Messi “montrera qu’il est toujours le meilleur”. “Même s’il ne joue pas aussi bien en un ou deux matchs, il pourrait à tout moment montrer à nouveau qu’il est le meilleur, il l’a montré à chaque saison au cours des 15 dernières années”, a-t-il été honnête.

«Barcelone devrait être très heureuse qu’il soit là. Il l’a montré avec les titres qu’il a remportés et le nombre de buts qu’il a marqués. Barcelone sans Messi, c’est totalement différent », a conclu le gardien international slovène de l’Atlético de Madrid.

