Mis à jour le 12/06/2020 à 16:41

La continuité de Lionel Messi dans Barcelone est la proposition principale de Joan Laporta, qui aspire à atteindre à nouveau le président le plus important de l’équipe catalane, avec une proposition que le capitaine du Barça ne pourrait pas rejeter sur le marché des transferts d’été, où Leo pourrait rester en Catalogne ou aller à une autre ligue du «Vieux Continent».

Le candidat reconnaît que Lionel Messi C’est un investissement de Barcelone, donc il génère plus tard dans les coffres du club. «Lorsque les joueurs gagnent beaucoup de titres et génèrent autant, ils méritent d’être valorisés. C’est ainsi que j’ai essayé de faire en sorte que cela se produise pendant mon mandat de président. Et Leo est le meilleur joueur du monde et peut-être de l’histoire du football », a-t-il reconnu dans une interview pour« Sport ».

“La chose à garder à l’esprit est que Leo aime le Barcelone, et l’a montré à plusieurs reprises. Il est un homme de club et est à l’aise ici et en ville. C’est donc un autre facteur qui nous amène à penser qu’il vaut mieux travailler pour que la relation se poursuive », a-t-il ajouté.

A la clé pour rester

Le candidat à la présidence de Barcelone Il pense avoir la proposition que l’Argentin espère renouveler. «Il faut être imaginatif. Messi Il n’est pas guidé par l’argent, il est nécessaire de faire une proposition qui puisse convaincre Leo que Barcelone va avoir une équipe compétitive capable de remporter à nouveau la Ligue des champions. Ce sera essentiel pour décider de son avenir en fin de saison », a-t-il déclaré avec conviction.

Puis il a fait appel au lien amical qui le lie à l’Argentin. “Leo et j’ai une relation d’affection mutuelle. Il sait que lorsque j’ai fait une proposition, elle a été réalisée. Il me l’a dit personnellement et l’apprécie beaucoup. Je pense que Messi devrait terminer sa carrière au Barça», A déclaré le candidat en attendant les élections de janvier 2021.

L’idée que Lionel Messi signer pour un autre club le 1er janvier ne le laisse pas dormir. «Je ne veux même pas penser à voir Messi hors du club. Ce dont j’ai besoin, c’est d’avoir l’autorité, de la part de la présidence, de connaître la situation du club et de voir la proposition que je peux faire. Je ferai tout mon possible pour convaincre Leo », a déclaré l’ancien responsable dans un extrait de l’interview.

