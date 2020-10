Mis à jour le 29/10/2020 à 06:16

Comme le dit le proverbe: une image vaut mille mots. Bien que dans ce cas, la photographie et ce qui est dit verbalement ont le même poids. Plus quand il s’agit de Lionel Messi Oui Ronald Koeman, qui a laissé une image sur le terrain de Turin, après le triomphe de Barcelone contre la Juventus, devenu viral sur les réseaux sociaux. Le joueur et l’entraîneur du Barça étaient confus dans une étreinte émotionnelle que le stratège a expliqué plus tard.

Après la deuxième victoire en Ligue des champions, Koeman a salué ses joueurs un à un sur le terrain de jeu. Quand ce fut le tour de Leo, les caméras l’ont surpris en train de parler à l’Argentin, avec un câlin.

Et lors de la conférence de presse, le DT a révélé ce qu’il avait dit à Messi à l’époque, réglant toutes sortes de rumeurs d’une mauvaise relation entre les deux.

“Ma relation avec Leo n’a jamais été compliquée. Nous avons parlé clairement lors de la réunion que nous avons eue. Je pense qu’il a tout fait pour que nous gagnions les matchs et les emplois “, a déclaré Koeman.

“La seule chose que je lui ai dit après le match est que les jeux doivent être condamnés avant. Nous avons créé, cela fait partie de notre jeu offensif et avec lui nous créons toujours de nombreuses opportunités », a-t-il ajouté.

Deuxième victoire en Champions

L’équipe de Ronal Koeman a battu la Juventus 2-0 à Turin mercredi pour prendre le leader solo du groupe G en Ligue des champions avec six points.

Un but du Français Ousmane Dembélé (14 ′) a ouvert le score, que Leo Messi a clôturé sur un penalty (90 ′ + 1) pour sécuriser Barcelone au sommet de sa clé avec trois points d’avance sur la Juve.

