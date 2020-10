Mis à jour le 28/10/2020 à 17:31

Barcelone a réalisé un important et revitalisant gagner contre la Juventus pour la deuxième date de la Ligue des champions, après les deux défaites consécutives qu’il a enchaînées en Liga. Dembélé a ouvert le compte et Lionel Messi il a été condamné sur penalty, réalisant ainsi ses débuts en tant que buteur à Turin, et ajoutant son troisième but du penalty maximum avec les Catalans.

L’Argentin, jusqu’à aujourd’hui, n’avait pas marqué sur le terrain de la «Juve». Lors de ses deux autres apparitions, lui et le Barça (3-0 et 0-0) sont restés sans marquer.

Le but à la 85e minute, après une faute de Bernardeschi sur Ansu Fati, signifiait le troisième but de pénalité de Leo pour Barcelone de la saison. Les deux autres étaient contre Villarreal et lors du premier match européen contre Ferencvaros. Lors des qualifications avec l’Argentine, il a également marqué un penalty.

Ainsi, Messi accumule déjà 11 tirs d’affilée en marquant. Au total de sa carrière, il compte 79 coups sûrs et 22 ratés.

Désormais, contre Alavés, il tentera de débloquer sa mauvaise fortune lors de ce parcours et marquera dans une action qui n’est pas un penalty.

Deuxième victoire en Champions

L’équipe de Ronal Koeman a battu la Juventus 2-0 à Turin mercredi pour prendre le leader solo du groupe G en Ligue des champions avec six points.

Un but du Français Ousmane Dembélé (14 ′) a ouvert le score, que Leo Messi a clôturé sur un penalty (90 ′ + 1) pour sécuriser Barcelone au sommet de sa clé avec trois points d’avance sur la Juve.

