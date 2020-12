Il est impossible d’oublier pour les supporters, comme pour le footballeur. Bayern Munich 8-2 ​​a Barcelone C’était l’un des résultats les plus impressionnants du football mondial de cette année. Quelques mois après l’énorme score en Ligue des champions, Lionel Messi Il a encore des souvenirs de ce qui s’est passé dans la journée qui a eu lieu dans la ville de Lisbonne, au Portugal.

L’attaquant argentin a reconnu avoir vécu une période difficile après le combat contre les Bavarois en quarts de finale de la Ligue des champions. Le résultat de l’engagement était totalement inattendu et a profondément frappé un vestiaire qui avait traversé des situations difficiles.

«Pour tout le monde, à cause de la façon dont le match s’est déroulé, pour perdre, vous pouvez perdre, j’ai perdu plusieurs fois et vous devez l’accepter. Mais ce fut un moment difficile à cause de la façon dont il a été perdu, surtout parce que nous savions que c’était un match difficile, nous avions traîné une année difficile. On pourrait perdre, mais pas comme on l’a fait », a-t-il avoué dans La Sexta.

Tout de suite et pour clarifier la situation, Leo Messi a révélé la réaction de ses enfants après la journée catastrophique de la Ligue des champions. «Non, on m’a un peu parlé de ne pas dire grand-chose, mais il y a des matchs que nous avons perdus et ils me disent: quoi, ils ont perdu. Et Ciro quand je vais m’entraîner, il me demande: “As-tu gagné?” Je ne sais pas d’où il vient. Oui, ils commencent à commenter », a-t-il ajouté.

Auparavant, le capitaine de Barcelone avait admis avoir des réactions inattendues face aux défaites. «Je ne sais pas, depuis que je suis petit, c’est quelque chose qui a toujours été comme ça. J’ai perdu et j’ai pleuré ou combattu avec mes frères lorsqu’ils m’ont accusé parce qu’ils m’ont battu. Je suis très excitée, dans la fièvre je ne pense pas et dis et fais ce que je reçois et puis je le regrette, mais je suis comme ça. Je suis excité depuis que je suis petit », a-t-il avoué au journaliste Jordi Évole.

