Il a été envoyé avec tout. L’entraîneur Quique Setien a parlé pour la première fois depuis qu’il a été retiré de la FC Barcelona dans un entretien avec l’ancien entraîneur espagnol Vicente del Bosque, dans lequel il revient sur son passage au club du Barça et admet qu ‘«il y a des joueurs qui ne sont pas faciles à gérer, y compris Messi».

Setién plonge dans sa relation avec l’Argentin Lionel Messi, qui se qualifie comme “le meilleur de tous les temps”, bien qu’il précise qu’il a eu “suffisamment d’expériences pour faire une évaluation exacte de la façon dont ce garçon (Messi) et les autres sont vraiment” .

«Mais, bien sûr, pour gagner, vous ne pouvez pas tout utiliser. C’est vrai que il y a des joueurs qui ne sont pas faciles à gérer. Parmi eux Leo (Messi), c’est vrai. Vous devez également garder à l’esprit qu’il est le meilleur footballeur de tous les temps. Et qui suis-je pour le changer! S’ils l’ont accepté là-bas pendant des années, comment il est et ne l’ont pas changé? », A souligné Setién dans le dialogue avec Del Bosque pour le journal« El País ».

Messi est comme la Jordanie

En ce sens, l’ancien entraîneur de Barcelone fait un parallèle entre l’Argentin et Michael Jordan. “Il y a une autre facette qui n’est pas le joueur et qui est plus compliquée à gérer. Beaucoup plus. Quelque chose d’inhérent à de nombreux athlètes comme le montre le documentaire Michael Jordan (The Last Dance). Vous voyez des choses auxquelles vous ne vous attendez pas », affirme-t-il.

Concernant la personnalité du capitaine barcelonais, il affirme qu ‘«il est très réservé» et «ne parle pas beaucoup» mais «vous fait voir les choses qu’il veut».

Le club au-dessus de Messi

En tout cas, Setien défend que le club – Barcelone – et les supporters sont “au-dessus du président, du joueur et de l’entraîneur”.

«Il y a des millions de personnes qui pensent que Messi, ou tout autre joueur, est plus important que le club et l’entraîneur. Ce joueur, comme d’autres autour de lui, a vécu pendant 14 ans en gagnant des titres, tout en gagnant », dit-il.

2-8 contre le Bayern

Setién a été limogé en tant qu’entraîneur peu après le 2-8 que Barcelone a concédé en quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, une défaite dans laquelle, comme il l’admet, “vous entrez dans l’histoire du Barça”.

“Vous êtes extrêmement endommagé, vous entrez dans l’histoire du Barça avec cette défaite. Je prends mon pourcentage de blâme. Un jour, j’écris encore à ce sujet. Après avoir posé, j’ai découvert que la décision avait déjà été prise avant le 2-8. J’ai tout découvert », révèle-t-il. .

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE