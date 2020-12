Lionel Messi a décidé de rester Club de football de Barcelone jusqu’à la fin de la saison 2020-21 et il n’entendra les offres d’aucune équipe sur le marché de janvier, malgré le fait que la durée de son contrat le permet déjà. Cela a été révélé dans l’attente entretien avec le journaliste Jordi Évole dans ‘La Sexta’.

Dès la semaine prochaine, la star de Rosario aura moins de six mois sur son contrat avec le Barça et pourrait déjà entamer des négociations avec le PSG ou Manchester City. Cependant, la star du Barça ne souhaite que terminer cette saison avec succès. Votre avenir verra plus tard.

«Je n’ai rien de clair jusqu’à la fin de l’année. Maintenant, je ne pense qu’à terminer la saison et à gagner des titres », a déclaré Messi. «Aujourd’hui, je me concentre sur ces six mois, sur la lutte pour ce que nous pouvons et je ne pense pas à la façon dont l’année se terminera parce que ce ne serait pas bon pour moi de dire ce que je vais faire. Je ne sais pas non plus », a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait pensé à un club pour son avenir, Leo Messi n’en a opté pour aucun. Cependant, il a précisé qu’il ne jouerait jamais pour le Real Madrid ou l’Atlético. “Il lui est impossible d’aller à Madrid ou à l’Atlético”, a-t-il avoué.

En revanche, Lionel Messi a déclaré qu’il n’aimerait pas quitter Barcelone en mauvais termes s’il décidait de ne pas continuer au Camp Nou au-delà du 30 juin 2021.

«Je ne sais pas si je vais partir, mais si je le faisais, j’aimerais partir de la meilleure façon possible et pouvoir revenir au club à l’avenir. Barcelone est beaucoup plus grande que n’importe quel joueur. Espérons qu’à chaque fois qu’il vient, il fasse bien les choses pour remporter des titres importants », a expliqué le Rosario.

Lionel Messi a passé 17 saisons dans l’équipe première de Barcelone, un club où il compte déjà 749 matchs officiels, 644 buts et 283 passes décisives.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE