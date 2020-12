Robert Lewandowski a été couronné jeudi dernier en tant que meilleur joueur de 2020 après avoir reçu le prix “ The Best ” de la FIFA. Le pôle bat Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en finale pour le trophée. Lors d’une conversation avec «France Football», il a expliqué ce que cela signifiait pour lui.

«Messi et Ronaldo sont assis à la même table depuis longtemps, au sommet, et c’est ce qui les rend incomparables. Je ne peux pas imaginer être à ses côtés dans ce point de vue. Ensuite, si vous prenez les chiffres de cette année et même des précédents, je pense que je suis plutôt bon en termes de performances et de buts marqués. Au ne pas être à la même table que Messi et Ronaldo, je pense que je peux les inviter à mange le mien », explique« Lewy »en riant.

De plus, l’avant de la Bayern Munich reconnaît qu’il s’améliore au fil des ans grâce au soin qu’il apporte à son alimentation ainsi qu’à sa préparation physique: «Plus je vieillis, plus je prends des décisions intelligentes», explique-t-il.

«Je veux progresser encore plus car je sais que mon temps est limité. Évidemment, les progrès ne sont pas instantanés. Lorsque vous répétez quelque chose tous les jours, vous ne pouvez mesurer son effet que trois à six mois plus tard, pas le lendemain. Le problème est que beaucoup de gens veulent que ce que vous faites dans un travail invisible soit vu immédiatement. La patience est une vertu importante, à la fois dans le football et dans la vie », a déclaré Lewandowski.

Rappelle Robert portant les couleurs de Borussia Dortmund et Bayern Munich; Cependant, il pourrait également porter les couleurs de Manchester United.

«Après ma deuxième année à Dortmund, J’ai eu une conversation avec Sir Alex Ferguson. Je voulais que j’aille à Manchester. Ils y étaient très intéressés. Je peux même dire que tout était prêt. Mais Borussia ne voulait pas me laisser partir. Cela ne m’a pas dérangé car les choses se passaient bien avec le Borussia », a reconnu le Polonais.

Robert Lewandowski a fait la couverture de la dernière édition de France Football en 2020 (Capture: France Football)

