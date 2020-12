Mis à jour le 12/04/2020 à 08:25

Le DT de FC Barcelona, Ronald Koeman, a déclaré lors de l’avant-match contre Cadix que “certains commentaires de l’intérieur du club ne nous aident pas” après que le président de la commission de gestion, Carles Tusquets, a déclaré que d’un point de vue économique, il aurait vendu à Lionel Messi en été.

“C’est son opinion personnelle, et je la respecte comme toute opinion, mais Messi a encore un an sur son contrat et c’est lui qui doit choisir son avenir”, a-t-il ajouté à cet égard.

Le sélectionneur néerlandais a expliqué que “les commentaires de l’extérieur” ne l’intéressent pas, mais “ceux de l’intérieur du club, qui ne nous aident pas à avoir la tranquillité d’esprit pour gagner les matchs”. “Nous ne pouvons pas contrôler les outsiders, mais les initiés sont différents”, a-t-il insisté.

Interrogé sur l’éventuel retour de Neymar au Barça, Koeman a déclaré que le Barça devait toujours essayer d’avoir les meilleurs joueurs. “En tant qu’entraîneur, en tant que joueur et en tant que” culé “, vous voulez avoir les meilleurs joueurs du monde et s’ils finissent tous mieux dans l’équipe”, a-t-il déclaré.

Et concernant l’éventuelle signature d’un défenseur central comme Éric García (Manchester City) au prochain marché d’hiver, l’entraîneur de Barcelone a déclaré qu ‘”il est encore tôt pour en parler”.

Carlos Tusquets a déclaré qu'il aurait été préférable de vendre Messi.

Surtout parce que “maintenant nous allons récupérer Ronald Araújo et Samuel Umtiti est très proche, il a joué 60 minutes cette semaine dans un match d’entraînement avec le Barça B et n’a pas eu d’inconfort”.

C’est pourquoi Koeman estime que “il faut attendre janvier” et ensuite “analyser la situation de l’équipe”. “De plus, un nouveau président viendra et vous devriez lui parler en tenant compte de la situation financière du club”, a-t-il rappelé.

Pour le moment, le sélectionneur néerlandais ne s’inquiète pas de savoir qui peut gagner les élections présidentielles du Barça qui se tiendront le 24 janvier: “Tant que je ne sais pas qui est le vainqueur et que je pourrai lui parler, je n’y penserai pas.”

