Lionel Messi Il est l’un des meilleurs footballeurs d’aujourd’hui et, en fait, il est reconnu dans le monde entier. La renommée de l’Argentin est immense, et c’est quelque chose que le crack barcelonais regrette, en avant-première d’une interview intime qu’il a donnée à La Sexta et qui sera diffusée ce dimanche.

“Je suis une personne privilégiée mais tout ce que j’avais à vivre, mais il y a des moments où je voudrais être anonyme et pouvoir profiter d’aller au marché, aller au cinéma ou au restaurant”, a-t-il répondu Lionel Messi, quand le journaliste Jordi Évole l’a interrogé sur quelque chose qui le dérange d’être qui il est.

Le footballeur de 33 ans a insisté sur le fait qu’il souhaitait ne pas passer inaperçu à certains moments. “Je suis toujours reconnaissant, car l’affection que je reçois du monde entier est spectaculaire mais il y a des moments, surtout quand je suis avec mes enfants, que je voudrais passer inaperçu”, at-il ajouté.

Messi, un professionnel pour Koeman

Ronald Koeman a un peu plus de quatre mois en tant qu’entraîneur de Barcelone, et le temps a été suffisant pour en savoir plus sur Barcelone Lionel Messi. En ce sens, le Néerlandais a souligné le professionnalisme de la star argentine, le liant à l’âge du joueur et à la question des rotations.

«En principe, c’est pour n’importe quel joueur. S’il est apte à jouer et qu’il est aussi bon, jouez. Et bien sûr, Leo est plus âgé qu’avant, mais c’est toujours un joueur qui aime beaucoup être là et surtout gagner des matchs, il s’amuse chaque jour avec l’entraînement et est très impliqué ” Koeman dans une interview pour le Magazine du Barça.

