Lionel Messi garanti qu’il sera concentré sur la saison de Barcelone. Ensuite, lorsque 2020-21 se terminera, les ’10 ‘réfléchiront à ce qui sera la meilleure décision pour leur avenir. Pendant ce temps, depuis d’autres régions d’Europe, ils suivent de près tous les mouvements de l’Argentin, qui met fin à son contrat en juin.

Dans ce sens, le PSG a publiquement reconnu que l’attaquant était intéressé. Leonardo Araujo, directeur sportif de la capitale, a assuré qu’un footballeur de la stature du crack “sera toujours sur la liste” des signatures possibles. Cependant, le dirigeant brésilien préfère prendre cette situation calmement.

«Les grands joueurs comme Messi seront toujours sur la liste du PSG. Mais bien sûr, ce n’est pas le moment d’en parler ou d’en rêver. Mais nous sommes assis à la grande table de ceux qui suivent de près le dossier », a déclaré le représentant des Parisiens dans une interview au magazine France Football.

“En fait, non, nous ne sommes pas encore assis, mais notre chaise est réservée au cas où … Quatre mois, jusqu’à la fin de la saison, dans le football, c’est une éternité, surtout pendant ce temps”, a ajouté Leonardo sur le cas de Lionel Messi qui sera résolu dans les prochaines semaines.

La situation de Neymar et Kylian Mbappé au PSG

Les Bleus travaillent pour clôturer les renouvellements de Neymar et Kylian Mbappé, les meilleures stars de l’équipe actuelle. Cependant, Leonardo a déclaré que, dans un premier temps, les attaquants doivent exprimer le désir de continuer à porter la veste du club.

«J’espère qu’ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit en ce moment pour un footballeur ambitieux et de très haut niveau. Il suffit de trouver un accord entre vos souhaits, vos exigences, nos attentes et nos moyens. Nous n’avons pas à les supplier: «Restez s’il vous plaît». C’est plus contesté que cela. Ceux qui veulent vraiment rester resteront. Nous parlons régulièrement et j’ai de bons sentiments sur ces deux questions », a-t-il déclaré.

