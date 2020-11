Mis à jour le 29/11/2020 à 12:59 PM

Émotionnel, original, l’un des meilleurs à ce jour, mais c’est aussi un motif de dégoût au FC Barcelone. Le geste iconique de Lionel Messi Honorer Diego Maradona n’a pas seulement suscité l’admiration, cela a également généré un malaise dans la direction du Barça en raison de la sanction qu’il devra payer, après le t-shirt Old Boys de Newell avec affichage aux puces.

Messi a réussi à dédier à Maradona le but qui a clôturé le compte du Barça: un tir du pied gauche, après un pilotage de marque maison qui a rendu inutile l’étirement de Sergio Herrera.

Un peu que le ‘Flea’ dédié à la ‘Pelusa’, décollant l’élastique du Barça pour découvrir le rouge et le noir des Newell’s Old Boys avec le ’10’ que Maradona portait pendant une saison, tout en étendant les deux bras et en regardant le ciel.

Cependant, le geste a non seulement valu à Leo un jaune pour avoir enlevé son maillot, mais il coûtera également une amende au club culé, car c’est une règle de la FIFA qui empêche de soulever le maillot pour afficher un emblème.

Ce que dit la norme

“Le footballeur qui, à l’occasion d’avoir marqué un but ou pour toute autre cause dérivée des vicissitudes du match, relève son maillot et Tout type de publicité, slogan, légende, acronyme, anagrammes ou dessins, quel que soit son contenu ou le but de l’action, sera sanctionné, en tant qu’auteur d’une infraction grave, passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 000 euros et réprimande », précise l’article 91 du code disciplinaire de la RFEF concernant les célébrations.

Bien que le club du Barça n’ait pas à payer ce paiement immédiatement, il est vraiment dommage que le geste émotionnel de Leo avec Diego entraîne un avertissement pour le joueur et une punition économique pour le club.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE