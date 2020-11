Avec Manu García exposant le produit «made in Mareo» avec La Rojita à Marbella qui fut un jour le terrain d’essai de Gil y Gil, le premier grand populiste de cette ère de bandits aux cravates soulevées sur des briques et des mallettes, Gallego Il est temps de trouver un remplaçant pour le golden boy. Le substitut naturel du dernier espoir rouge et blanc vient également de la maison. Il est temps pour Nacho Méndez, ces derniers temps plus connu pour ce qui s’est passé hors du terrain que pour ce qu’il a montré à l’intérieur. Tout cela à cause de ce qui s’est passé cet été avec sa rénovation. Mais maintenant que le Luanquín s’est assuré de faire payer le pain et l’électricité pendant longtemps, il n’y a aucune excuse pour lui de montrer que cela peut se faire avec une position et que ceux qui ont parié sur lui ont un bon œil. Pour certaines raisons ou pour d’autres, Nacho Méndez a vécu installé dans l’irrégularité: son bon après-midi a été suivi par d’autres de se cacher la tête sous l’aile. On s’attend donc à un coup dur sur la table le plus tôt possible, ce qui est censé être le remplacement de Manu García si le meneur de jeu continue à grossir la liste des transferts de millionnaires. Il n’y a pas de meilleur jour pour le faire que ce lundi face au Rayo, l’un des coqs de la catégorie, et compte tenu de la nécessité pour le Sporting de gagner pour montrer qu’Anduva n’était qu’une mauvaise journée. Le temps de l’héritier est venu.