Nous savons, nous savons – la saison de football fantastique ne fait que commencer. Vous venez d’avoir votre projet de fantaisie et maintenant vous avez officiellement votre équipe pour la saison 2020. Vous avez passé beaucoup de temps à rechercher des dormeurs, des bustes et à parcourir les classements pour identifier les meilleurs joueurs à prendre. Alors, pourquoi devriez-vous vous soucier du fil de renonciation de la semaine 1 à ce stade? Parce que vous savez – nous le savons tous – il y a des agents libres assis là en ce moment qui auront de grandes semaines d’ouverture et seront des “collectes de renonciation incontournables” avant la semaine 2. Pourquoi ne pas essayer de battre vos ligues au coup de poing?

Bien que vous ne soyez peut-être pas prêt à quitter les joueurs de votre équipe, vous ne voulez pas non plus être pris au dépourvu pendant que quelqu’un d’autre de votre ligue saisit la plus grande percée de la semaine 1. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour essayer de prédire qui ce sera – et vous n’avez qu’un nombre limité de places sur la liste avec lesquelles travailler – mais il y a beaucoup de gars sur lesquels vous pouvez faire des suppositions éclairées en fonction de la taille de votre ligue.

Cette année, en particulier, le fil de dérogation est important. En l’absence de pré-saison, il n’y avait aucun moyen de voir comment les carry splits pourraient fonctionner et quel pourrait être l’ordre hiérarchique derrière les meilleurs joueurs. Pour cette raison, il y a plus de valeur que ce qui est habituellement disponible.

Certains des noms notables de la liste cette semaine incluent des dormeurs populaires (Ryquell Armstead) et des vétérans qui devraient appartenir à beaucoup plus de ligues qu’ils ne le sont actuellement (DeSean Jackson, Jack Doyle). Cela dit, il y a aussi beaucoup de dormeurs plus profonds à chaque position, ainsi que des streamers de défense qui pourraient être des matchs basés sur des matchs au cours de la semaine 2. Même si vous n’allez ramasser personne, au moins assurez-vous de vous familiariser avec ces noms. Il y a de fortes chances que l’un d’entre eux soit le meilleur pick-up une fois la première semaine de la saison fantastique terminée.

Rappel: Cette liste a été préparée avant la première semaine, dans l’attente des joueurs qui pourraient être des cibles de dérogation à ramasser avant que la saison ne commence à être utilisée dans les semaines à venir. Si vous avez une liste de joueurs avec laquelle jouer, ce sont des options que vous pouvez choisir tôt pour vaincre le buzz des renonciations.

Tous ces joueurs détiennent moins de 50% sur Yahoo, sauf indication contraire.

Liste de surveillance du fil de renonciation de la semaine 1: Quarterback

Drew Lock, Broncos (propriété de 26%)

Lock avait l’air plutôt bien en action limitée l’année dernière et a maintenant plus d’armes à jeter à Jerry Jeudy, KJ Hamler et Albert Okwuegbunam. Ajoutez à cela la croissance de Courtland Sutton et Noah Fant, et Lock pourrait devenir un solide QB fantastique. S’il lance bien contre les Titans, il peut devenir une denrée chaude, alors ramassez-le tôt si vous voulez un QB de sauvegarde.

Gardner Minshew, Jaguars (25)

L’année dernière, Minshew s’est avéré être un QB étonnamment bon pour les Jaguars. À des fins de fantaisie, il est plus une sauvegarde, mais il évite les chiffres d’affaires et est un brouilleur décent. Il pourrait être considéré comme un excellent remplaçant avec un bon match contre les Colts et un match décent avec le Tennessee pour la semaine 2.

Tyrod Taylor, chargeurs (8)

Écoutez, Taylor n’est pas le passeur le plus excitant de la planète, mais il a un étage élevé dans des formats fantastiques à cause de ses jambes. S’il peut courir sur les Bengals et faire preuve d’une bonne précision, il vaudra la peine d’être ramassé. Dans une ligue 2-QB ou Superflex, il vaut peut-être la peine d’être ramassé maintenant s’il est toujours disponible à cause de cette capacité de précipitation.

Liste de surveillance du fil de renonciation de la semaine 1: RB

Ryquell Armstead, Jaguars (41) | Devine Ozigbo, Jaguars (8) | James Robinson, Jaguars (35)

Avec Leonard Fournette parti, le rôle principal dans le champ arrière de Jacksonville est là pour la prise. Armstead a été favorisé pour être le partant, mais après avoir été placé sur la liste de réserve COVID-19, il n’aura pas la chance de montrer ses affaires au cours de la semaine 1 (bien qu’il ait toujours une valeur potentielle à son retour). Ozigbo (ischio-jambiers) a déjà été placé sur IR et manquera au moins les trois premiers matchs. Robinson débutera dans le premier match, il a donc les meilleures chances de prendre le poste et de courir avec, mais une fois que les autres seront de retour, tout le monde devine qui dirigera le champ arrière.

Boston Scott, Eagles (45)

Scott a eu quatre courses à l’intérieur de la ligne des cinq verges l’an dernier. Tout est allé pour les TD. Comparativement, Miles Sanders a transformé ses six courses dans ce domaine en seulement deux scores. Scott pourrait finir par émerger avec un rôle plus important non seulement dans le jeu de réception, mais également dans d’autres domaines du terrain (en particulier avec Sanders cogné). Cela fait de lui un des meilleurs menottes dans les ligues standard et PPR.

Devonta Freeman, agent libre (19)

Freeman ne fait pas encore partie d’une équipe, mais cela pourrait changer. Il veut entrer dans un camp dès que possible, et si une équipe dans le besoin de RB décide de mettre à niveau son poste ou souffre d’une blessure majeure, il peut être le joueur le plus talentueux du marché. S’il signe quelque part, il sera le meilleur ramasseur de renonciation. Essayez de le ramasser pendant que vous le pouvez encore si vous avez besoin de l’aide de RB.

Bryce Love, État de Washington (11)

Antonio Gibson mènera probablement le champ arrière de Washington en contact avec Adrian Peterson parti, mais à qui appartient la menotte? L’amour est plus excitant que Peyton Barber et constitue une bonne réserve. L’amour est peut-être encore à la vitesse du jeu à son retour d’une LCA déchirée, mais l’ancien finaliste de Heisman pourrait devenir une menace fantastique s’il ressemblait à ce qu’il avait fait à Stanford en 17.

Darrynton Evans, Titans (5)

Derrick Henry a géré plus de 400 touches l’an dernier, y compris les séries éliminatoires. L’équipe voudra peut-être lui offrir un peu plus de répit à certains moments cette année. Evans était un choix de troisième ronde qui pourrait émerger comme une menace PPR puisque Henry n’attrape pas beaucoup de passes. Evans pourrait épeler Henry sur des passes comme Dion Lewis était censé le faire la saison dernière, et il est aussi assez grand pour être un porteur de balle capable.

Liste de surveillance du fil de renonciation de la semaine 1: WR

Allen Lazard, emballeurs (44)

Aaron Rodgers a besoin de quelqu’un d’autre que Davante Adams. Au cours de ses cinq derniers matchs, Lazard a réussi 16 attrapés pour 250 verges et deux scores. Extrapolé à une saison de 16 matchs, ce serait 51 attrapés pour 800 verges et six scores. S’il continue à construire la chimie avec Rodgers, il a un potentiel WR3.

DeSean Jackson, Eagles (44)

Lors du premier match de la saison de l’an dernier contre Washington, Jackson a accumulé huit attrapés pour 154 verges et deux touchés. Il joue à nouveau à Washington pour commencer la saison 20 et est le meilleur receveur de la formation criblée de blessures de Philadelphie. Il devrait appartenir à plus de 44% des ligues Yahoo.

Preston Williams, dauphins (38)

Oui, Williams joue pour les Dolphins, mais il a réussi 32 attrapés pour 428 verges et trois touchés l’an dernier en tant que recrue non repêchée avant de déchirer son ACL. Il avait fière allure sur le terrain, et si tout se passe bien, il devrait être un jeu de match viable. Il vous suffit de traverser quelques affrontements difficiles (Patriots, Bills) pour commencer la saison, mais si Williams sort lors de la semaine 1, il sera une denrée populaire.

Breshad Perriman, Jets (24)

Les Jets n’ont pas de véritable récepteur n ° 1. Certains diront que Jamison Crowd se qualifie – et il est un monstre de PPR – mais Perriman pourrait finir par être la cible préférée de Sam Darnold. Perriman a pris feu à la fin de l’année dernière avec les Bucs, affichant trois matchs consécutifs de 100 verges. Il a réussi 25 attrapés pour 506 verges et cinq scores au cours d’une période de cinq matchs, ce qui le met sur la bonne voie pour 1619 verges et 16 scores sur une saison complète. Il n’atteindra probablement pas ces hauteurs, mais c’est un rappel que son plafond est élevé.

Parris Campbell, Colts (19)

Campbell ne voyait pas beaucoup le peloton comme une recrue en raison de problèmes de blessures, mais l’ancien choix de deuxième ronde est rapide et polyvalent. Étant donné le penchant de Philip Rivers pour jeter les gars hors du champ arrière, Campbell pourrait devenir un homme populaire s’il était fréquemment mis en mouvement dans ce domaine.

Bryan Edwards, Raiders (15)

Avec Tyrell Williams absent pour la saison, Edwards a un chemin direct vers le poste de départ aux côtés de son camarade recrue Henry Ruggs. Edwards a eu du buzz au camp, donc la recrue au gros corps pourrait être un pick-up sournois à ce stade de la saison.

Van Jefferson, Béliers (4)

Avec le départ de Brandin Cooks, Josh Reynolds devrait le remplacer, mais Jefferson, un choix de deuxième tour très vanté, pourrait également entrer dans le rôle. Cela lui prendra peut-être un certain temps pour percer l’alignement, mais si cela se produit plus tôt que prévu, il devrait avoir un tas de cibles puisque Jared Goff aime répandre le ballon.

Cordarrelle Patterson, ours (3)

Patterson est techniquement répertorié comme un récepteur, mais il pourrait être le deuxième RB sur la carte de profondeur des Bears. Si David Montgomery (aine) ne peut pas être en bonne santé à temps pour le match d’ouverture, Patterson sera le substitut du RB derrière Tarik Cohen, à moins d’un changement d’alignement. Il vaut un ajout spéculatif, car pouvoir jouer aux RB au poste de WR est toujours une victoire.

Trent Taylor, 49ers (1)

Je veux dire, quelqu’un doit devenir receveur de San Francisco tant que Deebo Samuel (pied) et Brandon Aiyuk (ischio-jambiers) sont frappés. Taylor est un bon joueur de machine à sous qui a accumulé 645 verges et trois touchés en un temps de jeu très limité au cours de sa carrière. Même lorsque Samuel et Aiyuk sont en bonne santé, Taylor vaudra toujours la peine d’être inscrit, en particulier dans PPR.

Olabisi Johnson, Vikings (1)

Johnson est devenu un solide receveur de passes pour les Vikings l’année dernière et conviendra bien en tant que receveur tertiaire complétant Adam Thielen et Justin Jefferson. Son avantage n’est pas le plus élevé, mais il devrait voir de l’action en trois sets.

Greg Ward, Eagles (1) | John Hightower, Eagles (1) | JJ Arcega-Whiteside, Eagles (2)

Avec Alshon Jeffery (pied) absent, les Eagles ont besoin de quelqu’un pour jouer le rôle de partant en face de DeSean Jackson. N’importe lequel de ces trois joueurs pourrait faire exactement cela. Ward est un bon joueur de machines à sous, Hightower est une recrue talentueuse, et Arcega-Whiteside était un choix de deuxième ronde l’année dernière qui a impressionné au camp. L’un émergera, mais les trois pourraient valoir la peine d’être ajoutés spéculatifs en raison du volume potentiel.

Liste de surveillance du fil de renonciation de la semaine 1: TE

Jack Doyle, Colts (33)

Doyle est le meilleur TE des Colts dans une attaque où la position est fortement utilisée. Philip Rivers aime aussi se lancer dans ses bouts serrés, et les Colts font face à l’un des horaires les plus faibles de la NFL. Ouais, nous ne savons pas vraiment pourquoi il est si largement disponible non plus, surtout avec Trey Burton (veau) absent.

Irv Smith Jr., Vikings (16)

Smith était un choix de deuxième ronde ’19 mais a surtout servi de remplaçant à Kyle Rudolph l’année dernière. Il a accumulé 311 verges et deux touchés sur 36 attrapés. Smith pourrait-il être prêt à dépasser Rudolph et à devenir une cible de qualité dans l’offensive du Minnesota? C’est tout à fait possible.

Ian Thomas, Panthères (13)

Avec Greg Olsen parti, Thomas a maintenant le poste de départ en Caroline pour lui tout seul. Teddy Bridgewater aimerait lui lancer au milieu du terrain, pour que Thomas puisse devenir un solide TE2.

Logan Thomas, État de Washington (1)

Voici un dormeur plus profond. Thomas est le meilleur bout serré de Washington, et il n’y a pas beaucoup d’armes à recevoir en dehors de Terry McLaurin. Thomas a établi un rapport avec le quart de départ Dwayne Haskins au camp, alors peut-être qu’il peut être à la hauteur de son potentiel de zone rouge.

Dawson Knox, projets de loi (5)

Knox est un rare bout serré à menace profonde qui a en moyenne 13,9 verges par capture la saison dernière. Il n’obtiendra peut-être pas une tonne de cibles à cause du trio de receveurs solides de Buffalo, mais il tirera le meilleur parti des opportunités qu’il a en raison de ses capacités athlétiques.

Jace Sternberger, emballeurs (8)

Voir Lazard, Allen. Rodgers a besoin de quelqu’un à qui jeter. Sternberger est le meilleur bout serré de la liste et un ancien choix de troisième ronde. S’il peut construire la chimie avec Rodgers, le ciel est la limite pour lui.

Tyler Eifert, Jaguars (13)

Lorsqu’il est en bonne santé, Eifert a été un solide TE de départ avec TD à la hausse. À Jacksonville, il aura l’occasion d’attraper des passes d’une équipe qui peut être souvent en retard. Cela lui donne une chance d’être productif dans une division plus faible.

Banderoles et traverses de défense de la semaine 1

Titans du Tennessee (32) | Adversaire de la semaine 2: vs Jaguars

Browns de Cleveland (17) | Adversaire de la semaine 2: contre les Bengals

Cardinaux de l’Arizona (3) | Adversaire de la semaine 2: contre Washington

Ces trois équipes ont toutes des affrontements favorables contre des équipes qui ont des faiblesses sur la ligne offensive. Les Titans pourraient générer beaucoup de pression sur Gardner Minshew et forcer des revirements. Les Browns obtiennent un quart-arrière recrue, quoique bon, sur une courte semaine à domicile. Et les cardinaux auront une chance de faire pression sur Dwayne Haskins avec Chandler Jones and Co. Ces trois options de streaming sont solides et peuvent faire confiance à moins d’une surprise de la semaine 1 de toute équipe impliquée ici.