▲ Andrea Belotti, qui a marqué l’un des buts de la victoire 2-0 des Italiens contre la Bosnie, affronte le gardien Kenan Piric hier, lors du match qui s’est déroulé dans la ville de Sarajevo. Photo Ap

Ap et Afp

Journal La Jornada

Jeudi 19 novembre 2020, p. a11

Sarajevo. L’Italie et la Belgique se sont qualifiées pour la phase finale de l’UEFA Nations League après avoir battu la Bosnie-Herzégovine 2-0 et le Danemark 4-2, respectivement. Ces équipes rejoignent la France et l’Espagne à l’issue de ce tournoi, prévu en octobre 2021.

Absente de la Coupe du monde 2018, l’Italie semble revenir dans l’élite du football européen, avec une équipe jeune et sans expérience internationale. Andrea Belotti et Domenico Berardi ont marqué les buts dans un match qu’ils ont dominé alors qu’ils se réjouissaient d’être en tête du groupe 1. Ils avaient un point d’avance sur les Pays-Bas, dont la terrible victoire 2-1 contre la Pologne a échoué.

En principe, l’Azzurri accueillera le Final Four de la deuxième édition du concours. La désignation de l’hôte devrait être confirmée par le comité exécutif de l’UEFA le mois prochain.

L’Italie a fait face à la clôture de la phase de groupes sans son entraîneur Roberto Mancini et l’attaquant Ciro Immobile, tous deux touchés après avoir contracté le coronavirus. D’autres joueurs ont été exclus en raison des mises en quarantaine du club et des blessures.

On parle des meilleures équipes d’Europe et on veut voir quel est notre niveau, a admis Alberico Evani, adjoint du sélectionneur Mancini, toujours confiné par le Covid.

Nous avons discuté toute la journée, et je pense que les gars de ce soir lui ont donné une grande satisfaction et lui ont donné (Mancini) un super cadeau, a ajouté Evani.

La Belgique a gagné avec deux buts de Romelu Lukaku et a pris la première place du groupe 2. Un match nul a suffi pour avancer et ils ont terminé avec une différence de cinq points sur le Danemark et l’Angleterre.

«Les adversaires que nous aurons en finale 4 montrent bien le niveau de cette compétition. Nous avons travaillé dur pour cela et il est positif que la Belgique continue dans ce tournoi », a déclaré l’entraîneur Roberto Martínez.

À Londres, l’Angleterre a battu l’Islande 4-0 avec des buts de Declan Rice, Mount Mason et un doublé de Phil Foden.

C’est ainsi que la demi-finale de la finale 4 a été définie avec les représentants de la France, de l’Espagne, de l’Italie et de la Belgique pour voir qui succède au Portugal, vainqueur de la première édition de ce tournoi, dans la liste des vainqueurs.

Aucun des quatre participants au premier tournoi (Portugal, Hollande, Angleterre et Suisse) n’a réussi à se qualifier cette fois.

L’Autriche, la République tchèque, la Hongrie et le Pays de Galles ont atteint la première place de la prochaine édition de la Société des Nations.