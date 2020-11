▲ Jason Denayer tente de bloquer le tir de l’attaquant anglais Harry Kane (9), lors du match où la Belgique a battu l’Angleterre 2-0, l’avant-dernier jour. Photo Ap

Paris. Après leurs victoires d’hier contre la Pologne et l’Angleterre, l’Italie et la Belgique comptent sur elles-mêmes lors de la dernière journée de la Ligue des Nations pour remporter leurs groupes respectifs et ainsi se qualifier pour la finale 4, qui se jouera en octobre 2021.

À Reggio Emilia, l’Italie, qui est arrivée au match réduite de plusieurs pertes importantes, a battu la Pologne 2-0 avec des buts du Brésilien naturalisé Jorginho, sur un penalty, à la 27e minute, et de Domenico Berardi, à 84. Les Polonais ont terminé avec 10 pour le deuxième jaune à Jacek Goralski, à 77 actions.

L’Italie mène le groupe A1 avec neuf points, un de plus que les Pays-Bas, qui ont battu la Bosnie 3-1 peu de temps auparavant, et deux de plus que la Pologne, qui est passée de la première à la troisième place.

A Amsterdam, avec un doublé du milieu de terrain de Liverpool Giorginio Wijnaldum, aux 6e et 13e minutes, Oranje a pris les devants après un centre de Denzel Dumfries et Steven Berghuis. Et à 55 ans d’action, Memphis Depay a condamné la victoire. Les Bosniaques ont marqué le but d’honneur, par Smail Prevljak, à 63 ans.

Les Azzurra avanceront s’ils s’imposent mercredi en Bosnie, au dernier rang et déjà sûrs d’une relégation en deuxième catégorie (Ligue B). Sinon, tout dépendra du duel du même jour entre la Pologne et les Pays-Bas, à Chorzow.

La victoire in extremis du Danemark contre l’Islande, avec un penalty dans la remise du capitaine Christian Eriksen (90 + 2), a empêché la qualification pour la finale 4 de la Belgique, qui a battu l’Angleterre 2-0, avec des buts dans le premier fait partie de Youri Tielemans (10) et Dries Mertens (23). Les Anglais n’ont plus d’options.

Dans le groupe A2, le passage pour la finale 4, pour laquelle la France s’est qualifiée samedi, sera joué par les Belges et les Danois mercredi à Louvain, avec un avantage pour les Red Devils qui, avec deux points de plus dans le tableau, en auront assez avec une cravate.

Dans la Ligue B, la Slovaquie, qui s’est qualifiée pour le Championnat d’Europe jeudi, a battu l’Écosse 1-0, une autre équipe qui disputera le tournoi de l’équipe nationale européenne en juin 2021.

Le Pays de Galles, dirigé par Gareth Bale, a battu l’Irlande 1-0, avec un but de David Brooks, mais la victoire de la Finlande en Bulgarie (2-1) oblige au moins les Britanniques à faire match nul contre les Nordiques mercredi pour passer au premier Catégorie Société des Nations.