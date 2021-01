VIVRE Barcelone contre. Club athlétique ils jouent EN DIRECT et EN LIGNE via DirecTV Sports et Skiy Sports: Voici les horaires et les chaînes pour VOIR GRATUITEMENT et STREAM LIVE HD match par date 2 de LaLiga Santander 2021 du stade San Mamés. Le jeu est prévu pour 3 heures de l’après-midi (heure péruvienne et 21h00 en Espagne) et sera diffusé LIVE NOW OFFICIEL GRATUITEMENT pour toute l’Amérique latine via les signaux DirecTV et Movistar pour l’Espagne.

Depor.com vous proposera la minute par minute la plus complète de tous les LIVE et LIVE avec les buts, cartons jaunes et rouges, statistiques et autres incidents. Soyez également accro à la transmission et à la narration des profils Twitter du Barcelone et l’Athletic Club.

Après avoir confirmé qu’aucune de ses stars n’est infectée par le covid-19, Barcelone tentera de regagner du terrain en Liga, lors d’un match reporté le deuxième jour où Marcelino García Toral fera ses débuts en tant que nouvel entraîneur de l’Athletic Club.

L’alarme s’est déclenchée lundi soir, lorsque le club du Barça a confirmé que deux membres du staff technique de la première équipe avaient été testés positifs au coronavirus, ce qui a conduit à la suspension de l’entraînement prévue ce mardi matin et à la reprise des joueurs. un test de détection des maladies.

Barcelone vs. Huesca: horaires des matchs

Mexique – 14h00

Pérou – 15h00

Équateur – 15h00

Colombie – 15h00

Bolivie – 16h00

Venezuela – 16h00

Chili – 17h00

Paraguay – 17h00

Argentine – 17h00

Uruguay – 17h00

Brésil – 17h00

Espagne – 21h00

Barcelone vient de battre Huesca pour la Liga.

Après leur victoire par le minimum dimanche contre le bas Huesca (1-0), l’équipe du Barça s’est hissée à la cinquième place du classement avec 28 points, 10 derrière le leader de l’Atlético de Madrid, bien que l’équipe rojiblanco ait un match de moins ( ce sera deux mercredi) et 8 pour le Real Madrid, qui a encore un match.

Koeman continuera sans pouvoir compter sur Gérard Piqué et Ansu Fati, blessés de longue date, récemment rejoints par le Brésilien Coutinho, qui a subi une opération au genou samedi dernier et sera également absent pendant plusieurs semaines.

Les chances de triomphe du Barça à San Mamés passent, comme d’habitude cette saison, à travers les bottes de Messi, bien que l’Argentin ne soit pas aussi décisif que d’habitude, et Pedri, le jeune Canarien devenu la révélation de l’équipe, tout le contraire du Français Antoine Griezmann, dont les supporters catalans continuent d’espérer qu’il sera celui qui a brillé à la Real Sociedad, à l’Atlético et en équipe de France.

L’histoire de San Mamés

Mais ce ne sera pas facile pour un Barça qui a perdu lors de ses deux dernières visites à San Mamés, lors de la première de la Ligue 2019-2020 et en quarts de finale de la dernière Copa del Rey.

L’Athletic (9e avec 21 points) aura également la motivation supplémentaire des débuts sur le banc de Marcelino, l’entraîneur asturien qui a remplacé Gaizka Garitano, limogé ce week-end alors que l’équipe avait battu Elche le dernier jour.

“Je viens avec beaucoup d’enthousiasme et d’ambition”, a notamment déclaré l’ancien technicien de Villarreal et de Valence à son arrivée à Bilbao.

Le bilan des équipes dirigées par Marcelino n’est pas positif dans leurs confrontations contre Barcelone, même si en tant qu’entraîneur de Valence, il a réalisé contre les Catalans ce qui est jusqu’à présent la plus grande réussite de sa carrière: la Copa del Rey, après avoir remporté la finale par 2-1 le 29 mai 2019 au stade Benito Villamarín de Séville.

