VIVRE Barcelone contre. Société réelle ils jouent EN DIRECT et EN LIGNE via DirecTV Sports et Sky Sports: Voici les horaires et les chaînes pour VOIR GRATUITEMENT et STREAM LIVE match pour les demi-finales de la Super Coupe d’Espagne 2021, du stade El Arcángel de Cordoue (Espagne). Le match est prévu ce mercredi 13 janvier, à partir de 3 heures de l’après-midi (heure péruvienne et 21h00 en Espagne) et sera diffusé LIVE NOW OFFICIEL GRATUIT pour toute l’Amérique latine via les signaux de DirecTV Sports et Movistar pour l’Espagne. Consultez le tableau suivant des horaires et des chaînes.

Depor.com vous proposera la minute par minute la plus complète de tous les LIVE et LIVE avec les buts, cartons jaunes et rouges, statistiques et autres incidents. Soyez également accro à la transmission et à la narration des profils Twitter du Barcelone et la Real Sociedad.

Un Barcelone réactivé affronte la Real Sociedad mercredi en demi-finale de la Super Coupe d’Espagne, qui revient dans la péninsule ibérique après son expérience saoudienne de l’année dernière. L’équipe azulgrana tentera d’effacer le mauvais goût dans leur bouche que leur élimination en demi-finale contre l’Atlético de Madrid (3-2) lors de la dernière édition leur a laissé.

Barcelone vs. Real Sociedad: horaires et chaînes

Mexique – 14h00 – SKY Sports

Pérou – 15h00 – DirecTV Sports

Équateur – 15h00 – DirecTV Sports

Colombie – 15h00 – DirecTV Sports

Chili – 17h00 – DirecTV Sports

Argentine – 17h00 – DirecTV Sports

Uruguay – 17h00 – DirecTV Sports

Espagne – 21h00 – Movistar

États-Unis (Washington) – 15h00 – ESPN Deportes

Barcelone vient de remporter une victoire contre Grenade pour la Liga.

Lors du match précédent, l’entraîneur barcelonais Ronald Koeman a assuré que la demi-finale de la Super Coupe d’Espagne que son équipe affrontera ce mercredi avec la Real Sociedad au stade Nuevo Arcángel de Cordoue «est une bonne occasion de montrer «Qui sont« sur la bonne voie ».

Cependant, Koeman ne pense pas que le moment où les deux équipes arriveront au match fera du Barça le favori, ni dans le match nul ni dans la compétition.

«Il semble que le Real, après un si bon départ, leur coûte plus cher, mais j’ai vu plusieurs de leurs matchs et je pense qu’ils sont l’une des meilleures équipes du championnat. Dernièrement, nous avons gagné des points, mais ce sont quatre adversaires solides et il n’y a pas de favoris pour remporter la Super Coupe », a-t-il déclaré.

Après une saison blanche, Barcelone cherche à nouveau un titre, qui serait aussi le premier de l’ère Koeman, et l’entraîneur néerlandais ne cache pas qu’il serait “important” de le remporter.

«Le Barça s’habitue à se battre pour gagner des choses. Ce n’est pas le trophée le plus important, mais c’est celui que nous devons jouer. Nous allons essayer de le faire avec la meilleure équipe possible pour être en finale », a déclaré Koeman, laissant entendre qu’il ne réservera personne contre l’équipe de Saint-Sébastien.

En fait, lors du dernier match contre Grenade, il a déjà dosé plusieurs joueurs en les changeant en seconde période en pensant à la Super Coupe et n’a pas aligné le central Ronald Araujo, par précaution, après avoir remarqué une gêne à l’échauffement.

«Il y avait plusieurs joueurs mal à l’aise l’autre jour, comme Messi, De Jong et Dest. Tous sont disponibles demain, également Araujo, même si nous devrons voir la formation », a-t-il précisé.

Depuis que les deux équipes se sont rencontrées le 16 décembre avec une victoire 2-1 au Barça, l’équipe catalane a accumulé cinq victoires et deux nuls, dont le duel entre elles.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE