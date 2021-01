Comment voir Bouche contre rivière? Où a joué le Superclásico pour la Coupe Diego Armando Maradona? Ce samedi 2 janvier, la première confrontation entre les deux plus grands d’Argentine est prévue pour la quatrième date de la Champion Zone A au stade de La Bombonera. À quelle heure le match de football sera-t-il diffusé en direct? Ensuite, nous vous donnons le guide complet pour regarder le football en direct et en ligne à la télévision et sur des applications mobiles telles que FOX Sports Premium, Fanatiz et TNT Sports.

Depor vous apportera la meilleure couverture de la Boca vs rivière du Web avec les dernières nouvelles, statistiques, prévisions, derniers résultats, line-ups, vidéos connexes et toutes les informations pour suivre le Superclásico argentin. De plus, si vous n’avez accès à aucune chaîne ou application mobile, il suivra minute par minute à partir de cet aperçu pour ne pas rater les détails du football en direct et en direct.

Après un 2020 compliqué au niveau sportif dans le football argentin, le classique Boca vs River est resté sur la touche, sachant qu’ils ne sont pas entrés en collision depuis le 22 octobre 2019 dernier, au retour de la demi-finale de la Copa Libertadores, avec triomphe 1-0 de l’équipe dirigée par Gustavo Alfaro. Boca Juniors accueille River Plate dans une nouvelle édition d’une année civile pour la première fois depuis 1929.

À deux jours de la fin, Boca Juniors et River Plate mènent le groupe A de la phase de championnat avec sept points, suivis par Argentinos Juniors (avec 4), Independiente et Huracán (3) et Arsenal (1).

Comment regarder Boca vs River en direct sur FOX Sports Premium?

En premier lieu, on sait que le match entre Boca Juniors et River Plate sera diffusé via Fox Sports Premium. De la même manière, les deux canaux ont une application mobile à télécharger, téléchargeable dans le Play Store Android comme dans le App Store pour iOS. Voici les liens de téléchargement pour regarder le football en direct en ligne.

Android Play Store Fox Sports Premium

App Store pour iOS Fox Sports Premium

Comment regarder Boca vs River en direct sur TNT Sports?

Il Superclásico d’Argentine entre Boca vs River sera vu sur TNT Sports, à la fois à la télévision et sur l’application mobile. Pour accéder à l’application, il vous suffit de la télécharger de manière simple et nous vous expliquons ici comment. Il est à noter que vous pouvez le faire dans le Play Store Android comme dans l’App Store pour iOS. En outre, la transmission du classique aura Pablo Giralt et Juan Pablo Varsky, tandis que Sebastián «El Pollo» Vignolo dans la narration.

Play Store Android TNT Sports

App Store pour iOS TNT Sports

Quelles chaînes de télévision et à quelle heure diffusent Boca vs River en direct?

Argentine: 21h30 sur FOX Sports Premium et TNT Sports

Espagne: 1h30 (3 janvier) par Fanatiz

Uruguay: 21h30 par Fanatiz

Brésil: 21h30 par Fanatiz

Chili: 21h30 par Fanatiz

Paraguay: 21h30 par Fanatiz

Bolivie: 20h30 par Fanatiz

Venezuela: 20h30 par Fanatiz

Colombie: 19h30 par Fanatiz

Pérou: 19h30 par TyC Sports Internacional

Équateur: 19h30 par Fanatiz

Mexique: 18h30 par Fanatiz

Comment formeriez-vous Boca Juniors?

Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Sebastián Villa ou Exequiel Zeballos, Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Edwin Cardona; Mauro Zárate ou Carlos Tevez et Ramon Ábila.

Comment formeriez-vous River Plate?

Armani; Montiel, Sosa, Pinola, Moreira; De La Cruz ou Carrascal, Ponzio, Zuculini, Fernández; Álvarez et Suárez ou Borré

Comment Boca Juniors arrive-t-il au Superclásico en Argentine?

Boca Juniors arrive en tant que seul leader de la zone A de la phase de champion. L’équipe dirigée par Miguel Ángel Russo a battu Huracán 3-0 avec des buts de Ramón Ábila et Agustín Obando.

Comment River Plate arrive-t-il au Superclásico en Argentine?

River Plate sous les ordres de Marcelo Gallardo cherchera à gagner une fois de plus à La Bombonera, comme lors des deux dernières présentations. Les millionnaires viennent de battre Arsenal de Sarandí 2-1.

Qui sera l’arbitre principal de Boca vs River?

L’arbitre principal du classique entre Boca vs River sera Fernando Rapallini et ils vous assisteront Diego Bonfa et Gabriel Chade. Jorge Baliño sera le quatrième officiel.

