Bouche contre Les saints vivre par Coupe Libertadores. À quelle heure jouent-ils la demi-finale? Il est prévu pour 19h15 locales; 17 h 15 au Pérou, en Colombie et en Équateur; 16h15 au Mexique. Où le jeu sera-t-il diffusé? Via ESPN2 et via Montre Facebook. Voici tous les détails à connaître pour ne pas manquer le football en direct en ligne.

Il Boca Juniors, champion de la Copa Libertadores en 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 et 2007 et cinq fois dauphin, recevra ce mercredi à la Bombonera lors du match aller des demi-finales Santos, vainqueur du tournoi en 1962, 1963 et 2011, dans un duel qui s’annonce passionnant pour sa parité.

Les saints ils sont devenus deux fois champions en 1962 et 1963 et vice-champions en 1964 et 1965, avec Pelé dans l’équipe, ils ont joué une demi-finale en 2007 puis ils ont été champions en 2011 et demi-finalistes en 2012, avec un jeune Neymar comme grande figure.

Comment Boca Juniors a-t-il atteint la demi-finale de la Copa Libertadores?

Boca Juniors s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe Libertadores en battant le Racing Club 2-0 (partiel 1-0), lors du match de revanche des quarts de finale disputé ce mercredi à La Bombonera, à Buenos Aires.

Eduardo Salvio (23) et le Colombien Sebastián Villa (61, sur penalty) ont marqué les buts pour le triomphe de Boca, qui s’est classé parmi les quatre meilleurs des Libertadores avec un score total de 2-1, puisque le Racing en avait remporté 1 -0 le match aller à Avellaneda.

Comment Santos est-il arrivé à la demi-finale de la Copa Libertadores?

Santos s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe Libertadores, en battant Gremio 4-1 ce mercredi en quart de finale brésilienne. Un doublé de Kaio Jorge (1 ′, 55 ′) et des buts de Marinho (16 ′) et Laércio (84 ′) enterrent la visite du «gaúcho» tricolore au stade de Vila Belmiro, dans le port de Santos.

La supériorité de «Peixe» a rendu inutile le match nul 1-1 du match aller à Porto Alegre. Désormais, les hommes de «Cuca» disputeront leur première demi-finale Libertadores en huit ans, un tournoi qu’ils ont remporté trois fois, 1962 et 1963 avec Pelé et 2011 avec un jeune Neymar.

Composition possible pour Boca vs Santos

Boca Juniors formerait avec Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Eduardo Salvio, Nicolás Capaldo, Diego González, Sebastián Villa; Carlos Tevez et Franco Soldano.

Santos se formerait avec John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca, Jobson; Marinho, Kaio Jorge et Soteldo.

Comment se jouera la finale de la Copa Libertadores?

La grande finale de la Copa Libertadores est prévue le samedi 30 janvier au stade Maracana de Rio de Janeiro. Cette mesure a été adoptée La mesure a été adoptée d’un commun accord par le pour la deuxième fois dans l’histoire sera définie par une finale unique

En outre, il convient de noter qu’en raison du COVID-19, un stade vide sera joué et le président de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez et le président de la Confédération brésilienne de football (CBF), Rogério Caboclo.

Comment sont définies les demi-finales en cas d’égalité?

Premier critère: sachant que deux matchs sont joués, aller-retour, il est d’abord décidé par la plus grande différence de buts. La différence de buts est obtenue en soustrayant les buts marqués des buts reçus.

Deuxième critère: S’il y a égalité de buts après les deux matchs, la position sera définie en faveur du club ayant le plus grand nombre de buts en faveur agissant en tant que visiteur.

Troisième critère: si tout reste inchangé, la dernière option est de définir depuis le point de penalty, conformément aux règles de la FIFA, jusqu’à la définition du vainqueur.

