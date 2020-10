Barcelone contre Juventus en direct sur la Ligue des champions. Il match d’aujourd’hui correspond à la deuxième journée du Groupe G, où les deux clubs vont pour la première place du classement. Le duel se joue à Turin à partir de 20h00 heure locale; 14h00 au Mexique; 15h00 au Pérou; 17h00 en Argentine. Comment regarder le match football en direct? Ici, nous vous fournissons le guide complet et tous les détails que vous devez prendre en compte.

Portugais Cristiano Ronaldo Il a de nouveau été testé positif au coronavirus et manquera le match de ce mercredi contre Barcelone pour la Ligue des champions, dans lequel il n’y aura pas le match tant attendu contre l’Argentin. Lionel Messi. L’entraîneur Andrea Pirlo devrait être confié à l’Espagnol Álvaro Morata et à l’Argentin Paulo Dybala comme partants.

Barcelone a fait ses débuts en gagnant 5-1 contre Ferencváros pour la Ligue des champions; Cependant, ils ont perdu 3-1 contre le Real Madrid lors de la 7e journée de LaLiga Santander le week-end dernier. L’équipe culé traîne de nombreux doutes dans le championnat national et pousse à de nouvelles impulsions sous le commandement de Ronald Koeman, qui continuera à parier sur les jeunes de son équipe.

La Juventus a battu le Dinamo Kiev 2-0 lors de ses débuts en Ligue des champions. Désormais, l’entraîneur Andrea Pirlo doit gérer une situation défensive délicate, car il a les pertes sûres du Néerlandais Matthijs De Ligtl, du Brésilien Alex Sandro et Giorgio Chiellini, et le doute sérieux de Leonardo Bonucci, tous blessés.

Les chaînes de télévision espagnoles vont voir Barcelone vs Real Madrid en direct

En Espagne, Barcelone vs Juventus Il sera diffusé en direct ce mercredi 28 octobre à partir de 21h00 heure locale via Movistar LaLiga de Campeones, Movistar Liga de Campeones 2 et LaLiga TV Bar, via les opérateurs Movistar et Orange. Ces médias proposent des correspondances sur Internet et avec accès à tout appareil mobile, tablette, ordinateur ou Smart TV.

Ligue des champions Movistar: Canal 50 de Movistar et 114 d’Orange

Movistar Ligue des champions 2: Canal 52 de Movistar et 127 d’Orange

Télévision orange: Canal 114 et 127 d’Orange

LaLiga TV (bar): Canal 146 de Movistar (exclusif pour les bars et les lieux publics)

Comment Barcelone et la Juventus se formeront-ils pour le match de Ligue des champions?

Le 11 de Barcelone: ​​Net; Dest, Lenglet, Araújo, Alba; Busquets, De Jong; Trincao, Messi, Ansu Fati; et Messi.

Juventus 11: Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Square, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala et Morata.

Barcelone vs Juventus: comment regarder le football en direct pour les champions du monde entier?

Pour regardez Barcelone vs Juventus en direct et direct À la télévision, certaines chaînes sont disponibles, telles que ESPN, DAZN et El Plus. Désormais, si vous êtes aux États-Unis, vous pourrez regarder le match de football en direct à partir de 16h00 Washington et 13h00 Los Angeles via TUDN et Unimás. Voici le guide TV de chaque pays et les horaires pour ne pas manquer l’engagement de la Ligue des champions.

Argentine: à partir de 17h00 via ESPN2

Bolivie: à partir de 16h00 via ESPN2

Brésil à partir de 17h00 via El Plus

Canada: à partir de 16h00 via DAZN

Chili: à partir de 17h00 via ESPN2

Colombie: à partir de 15h00 via ESPN2

Costa Rica: à partir de 14h00

Equateur: à partir de 15h00 via ESPN2

États-Unis: de 16h00 à 13h00 via TUDN, Unimás

Mexique: à partir de 14h00 via TUDN

Paraguay: à partir de 15h00 via ESPN 2

Pérou: à partir de 15h00 via ESPN2

Uruguay: à partir de 17h00 via ESPN2

Comment regarder Barcelone vs Juventus en ligne par application mobile?

Différentes chaînes de télévision internationales proposent de regarder le match en direct via leurs plateformes. En Espagne, pour regarder Barcelone vs Juventus, vous pouvez le faire via Movistar Champions League sur Channel 46 de Movistar et 110 d’Orange à partir de 21h00.

Dans cette application, vous pourrez voir tous les matchs de football en direct et à la demande; c’est-à-dire le moment où l’utilisateur souhaite jouer au jeu le plus récent. Il est disponible pour iOS et Android, en s’enregistrant avec un nom d’utilisateur et un mot de passe. Entrez simplement vos données et vous avez accès aux matchs.

Combien de fois Barcelone vs Juventus se sont-ils rencontrés?

Avant le match de Ligue des champions prévu le 28 octobre pour la deuxième journée du Groupe G, Barcelone et la Juventus se sont rencontrées quinze fois: 9 pour la Ligue des champions, 1 pour la Coupe des champions internationale, 2 pour la Recopa, 2 pour la Ligue Europa et 1 pour la Coupe latine). Barcelone a des chiffres favorables avec 6 victoires, 4 défaites et 5 nuls contre une Juventus qui ne l’a pas battue depuis avril 2017.

Barcelone vs Juventus, déclarations du DT

Ronald Koeman: «La Juventus est une grande en Europe. C’est une équipe solide défensivement, malgré ses pertes. Il sait dominer le jeu et au sommet il a de grands joueurs. Dybala est un grand joueur et Morata marque des buts. Il y a beaucoup de qualité ».

«Ce n’est pas un match décisif, c’est un match entre deux grandes équipes qui veulent aller loin dans le championnat. Il est important que nous obtenions un bon résultat. Nous devons créer des opportunités et nous respectons beaucoup le contraire. C’est un match de haut niveau ».

Andrea Pirlo: «Barcelone est une équipe solide et ils ont de grands champions. Nous devons jouer un grand match. Messi est toujours au sommet, je l’ai affronté plusieurs fois en tant que joueur et demain je le ferai pour la première fois en tant qu’entraîneur ».

«On va jouer à quatre en défense, c’est la seule solution viable pour le moment. Nous avons la chance de rivaliser avec de grands clubs et de grands joueurs. Ce n’est pas un match décisif, mais nous avons hâte de montrer notre valeur. “

Barcelone vs Juventus: des faits à savoir

Sur les onze duels qu’ils ont disputés en Ligue des champions, le plus important s’est produit lors de la saison 2014-2015, où Barcelone a battu la Juventus 3-1 lors de la finale disputée à l’Olympiastadion. Rakitic, Luis Suárez et Neymar ont marqué pour les Catalans, tandis qu’Álvaro Morata a mis la remise.

Marc-André ter Stegen, Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets et Lionel Messi étaient partants dans cette finale avec Barcelone. En plus de Pirlo, la Juventus s’est lancée sur le terrain avec des noms comme Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci et le buteur Morata.

Plus récemment, les deux équipes ont été jumelées lors de la phase de groupes 2017/18. Messi a marqué deux fois lors de la victoire 3-0 de Barcelone en Espagne avant le match nul et vierge à Turin.

Barcelone a un léger avantage dans les onze rencontres entre les deux équipes avec quatre victoires, quatre nuls et trois défaites. Il compte 13 buts en faveur et en a concédé dix.

PLUS DE NOUVELLES SUR BARCELONE VS JUVENTUS

VIDÉO RECOMMANDÉE

Koeman: “Espérons que Cristiano Ronaldo est là”