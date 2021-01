Les saints contre Bouche en direct, ils jouent pour le passage à la finale de la Coupe Libertadores à Sao Paulo. Après un match nul sans but à La Bombonera, à quelle heure jouent-ils la demi-finale retour et quelles chaînes de télévision diffuseront le match de football en direct? Nous vous donnons ici des détails sur l’engagement, les statistiques et la chronique complète.

Après avoir fait match nul 0-0 lors de leur visite à Boca Juniors la semaine dernière à Buenos Aires au match aller, Santos a besoin d’une victoire de n’importe quel marqueur pour se qualifier pour la finale de la Copa Libertadores, une instance à laquelle ils n’ont pas atteint depuis. qui a remporté son troisième titre en 2011.

L’équipe de Miguel Ángel Russo, quant à elle, a besoin d’un match nul avec des buts ou d’une victoire par n’importe quel score pour revenir jouer une finale des Libertadores depuis leur défaite face à leur rival historique River Plate en 2018.

La demi-finale mesure un triple champion de Libertadores Santos (1962, 1963 et 2011) et un Boca Juniors qui ont remporté le titre six fois et atteint onze finales. Les deux clubs historiques se sont rencontrés à deux reprises aux Libertadores, précisément en finale de 1963 et 2003, le premier conquis par les Brésiliens avec Pelé dans son équipe et le second par les Argentins.

Pour Santos, le match de mercredi représente le plus important de la saison car, sans pratiquement aucune chance de remporter le titre de champion du Brésil et d’éliminer de la Copa do Brasil et du championnat Paulista, une victoire entretient le rêve de conquérir à nouveau. un titre après quatre ans de sécheresse.

Composition possible pour Santos vs Boca

Santos: Joao Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres et Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca et Jobson; Marinho, Kaio Jorge et Soteldo. DT. Cuca.

Bouche: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz et Frank Fabra; Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Diego González et Sebastián Villa; Carlos Tevez et Franco Soldano. DT: Miguel Ángel Russo.

Quelles chaînes de télévision Santos vs Boca diffuseront-elles?

Argentine: 19h15 sur ESPN

Bolivie: 18h15 sur ESPN

Brésil: 19h15 sur FOX SPORTS

Chili: 19h15 sur FOX SPORTS

Colombie: 17h15 sur ESPN

Équateur: 17h15 sur ESPN

Paraguay: 19h15 sur ESPN

Pérou: 17h15 sur ESPN

Uruguay: 19h15 sur ESPN

Venezuela: 18h15 sur ESPN

États-Unis: 14 h 15 PT / 17 h 15 HE par Fanatiz et beIN SPORTS

Résultats de Boca Juniors en Copa Libertadores

03/03/20 | Caracas 1-1 Boca | Phase de groupes

03/10/20 | Boca 3-0 Indépendant Medellin | Phase de groupes

09/07/20 | Liberté 0-2 Boca | Phase de groupes

24/09/20 | Indépendant Medellin 0-1 Bocaa | Phase de groupes

29/09/20 | Boca 0-0 Liberté | Phase de groupes

22/10/20 | Boca 3-0 Caracas | Phase de groupes

02/12/20 | International 0-1 Boca | Assommer

12/10/20 | Bouche 0-1 | Assommer

16/12/20 | Course 1-0 Boca | Quarts de finale

23/12/20 | Boca 2-0 Racing | Quarts de finale

06/01/21 | Boca 0-0 Santos | Demi-finale

Santos résultats en Copa Libertadores

03/03/20 | Défense et justice 1-2 Santos | Phase de groupes

03/10/20 | Santos 1-0 Dolphin | Phase de groupes

15/09/20 | Santos 0-0 Olympie | Phase de groupes

24/09/20 | Dolphin 1-2 Saints | Phase de groupes

01/10/20 | Olympia 2-3 Saints | Phase de groupes

20/10/20 | Santos 2-1 Défense et justice | Phase de groupes

24/10/20 | LDU 1-2 Santos | Assommer

11/12/20 | Santos 01 LDU | Assommer

12/12/20 | Guilde 1-1 Santos | Quarts de finale

16/12/20 | Guilde Santos 4-1 | Quarts de finale

06/01/21 | Boca 0-0 Santos | Demi-finale

