Bouche contre rivière Ils seront les protagonistes du premier match le plus attractif de 2021 à La Bombonera. Les deux joueront la quatrième date de la zone de championnat de la Coupe Diego Armando ce samedi 2 janvier à partir de 21h30 heure locale et ici nous vous donnons des détails sur tout ce que vous devez savoir pour regarder le match de football en direct et direct.

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR sur Boca vs River pour le Superclásico argentin

Comment télécharger TNT Sports pour regarder Boca vs River?

Il Superclásico d’Argentine entre Boca vs River sera vu sur TNT Sports, à la fois à la télévision et sur l’application mobile. Pour accéder à l’application, il vous suffit de la télécharger de manière simple et nous vous expliquons ici comment. Il est à noter que vous pouvez le faire dans le Play Store Android comme dans l’App Store pour iOS.

En outre, la transmission du classique aura Pablo Giralt et Juan Pablo Varsky, tandis que Sebastián «El Pollo» Vignolo dans la narration.

Play Store Android TNT Sports

App Store pour iOS TNT Sports

Avec l’application TNT Sports, vous pouvez profiter de tous les matchs de football en direct de la Super League argentine de football et de toute notre programmation depuis votre smartphone ou tablette. De plus, vous avez accès aux actualités, vidéos, résultats, tableau des postes, formations, calendrier et statistiques en temps réel.

Effectif de Boca Juniors

Andrada, Rossi, García, Fabra, Más, Izquierdoz, Ávila, López, Zambrano, Buffarini, Jara, Campuzano, Capaldo, Medina, Varela, Villa, Obando, Cardona, Maroni, Salvio, Tévez, Zárate, Soldano, Ábila et Zeballos.

Effectif de River Plate

Armani, Bologne, Lux, Pinol, Rojas, Díaz, Aguirre, Montiel, López, Pérez, Ponzio, Zuculini, Sosa, De La Cruz, Carrascal, Fernández, Ferreira, Borré, Álvarez, Suárez, Girotti, Rollheiser et Beltrán.

Boca Juniors et les derniers résultats

12/12/20 | Boca Juniors 1-1 Arsenal | LPA

16/12/20 | Racing 1-0 Boca Juniors | Coupe Libertadores

20/12/20 | Independiente 1-2 Boca Juniors | LPA

23/12/20 | Boca Juniors 2-0 Courses | Coupe Libertadores

27/12/10 | Boca Juniors 3-0 Ouragan | LPA

River Plate et les derniers résultats

10/12/20 | River Plate 2-0 Nacional | Coupe Libertadores

13/12/20 | River Plate 1-1 Argentinos Juniors | LPA

17/12/20 | National 2-6 River Plate | Coupe Libertadores

20/12/20 | Ouragan 1-3 River Plate | LPA

27/12/20 | River Plate 2-1 Arsenal | LPA

Comment Boca vs River se formerait-il pour la Coupe Maradona?

Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz et Emmanuel Mas; Exequiel Zeballos ou Sebastián Villa, Jorman Campuzano, Nicolás Capaldo et Edwin Cardona; Mauro Zárate ou Carlos Tevez et Ramón Ábila.

River Plate: Franco Armani ou Enrique Bologna; Gonzalo Montiel, Augusto Aguirre ou Robert Rojas, Santiago Sosa ou Javier Pinola et Paulo Díaz ou Javier Pinola; Benjamín Rolheisser ou Julián Álvarez, Bruno Zuculini, Leonardo Ponzio et Ignacio Fernández; Jorge Carrascal ou Julián Álvarez et Matías Suárez.

PLUS D’INFORMATIONS SUR BOCA VS RIVER