Comment voir Argentine contre Pérou par Qualification Qatar 2022? Pour regarder le football en direct et en direct Grâce à la télévision et à Internet, nous vous indiquons le moyen le plus simple et le plus simple de suivre l’intégralité de l’aperçu, où l’équipe péruvienne cherchera sa première victoire dans la compétition. Depor suivra minute par minute le web et vous donnera le plus d’informations avec les statistiques, les classements, les chaînes de télévision, les prévisions, les alignements, entre autres informations que vous devez connaître.

Le Pérou a perdu 2-0 contre le Chili à Santiago, tandis que l’Argentine a fait match nul 1-1 contre le Paraguay à Buenos Aires. Les deux équipes ont besoin de trois points pour se hisser dans une meilleure position au classement.

Après avoir confirmé par Conmebol que le match contre le Pérou était hors de danger, l’Argentine s’est rendue à Lima pour commencer son dernier entraînement avant le match avec toutes ses figures, y compris la star de Barcelone de l’Espagne, Lionel Messi.

Comment l’Argentine se formerait-elle dans le match d’aujourd’hui?

Franco Armani sera à nouveau présent au but et Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi et Nicolás Tagliafico se tiendront sur la ligne défensive. Le volant sera composé de Rodrigo De Paul, Leandro Paredes et Giovani Lo Celso. Enfin, l’attaque sera menée par Lionel Messi, Nico González et Lautaro Martínez.

Comment le Pérou se formerait-il dans le match d’aujourd’hui?

Le onze chef du Pérou de Ricardo Gareca est inconnu; Cependant, lors des dernières séances d’entraînement, l’équipe péruvienne pariait sur Gianluca Lapadula comme partant. De cette façon, ce serait Gallese, Advincula, Abram, Araujo, Trauco, Yotún, Aquino, Flores, Cueva, Carrillo et Lapadula.

À quelle heure est Argentina vs. Pérou?

Bolivie | 20:30 heuresArgentine | 21 h 30 Paraguay | 21h30 Pérou | 19:30 heuresColombie | 19:30 heuresÉquateur | 19:30 heures Chili | 21:30 heuresUruguay | 21:30 heures

Comment regarder l’Argentine contre le Pérou en direct à la télévision et en ligne?

L’Argentine et le Pérou clôturent la quatrième date des éliminatoires du Qatar 2022 au stade national de Lima et ci-dessous, nous vous montrerons les chaînes disponibles pour regarder le football en direct et les applications mobiles à suivre en direct depuis n’importe quel appareil mobile.

L’Argentine vs Pérou peut être vu en direct et à la demande sur TyC Sports Play. Comment le faire? En téléchargeant l’application TyC Sports Play ou sur www.tycsportsplay.com, vous pouvez accéder à la programmation via la diffusion en direct et à la bibliothèque de programmes et d’événements.

Quant à la télédiffusion du jeu, au Brésil, elle sera diffusée sur SporTV et Rede Globo. Au Mexique par SKY Sports (504-546), en Argentine par TyC Sports et TyC Sports Play, au Chili par ChileVisión, CDF Premium, CDF Básico et Estadio CDF. En Colombie, il peut être vu à travers Caracol Play. Au Pérou via Latina, América Televisión et Movistar Deportes. Aux États-Unis, vous pouvez également voir l’intégralité de la date de qualification à un prix équitable sur Fanatiz.

Où écouter TyC Sports pour voir l’Argentine vs Pérou en direct?

DirecTV: 629 (SD) – 1629 (HD)

InTV: 100 (SD) – 621 (HD)

Cablevision: 22 (A) – 101 (numérique)

TéléRed: 19 (A) – 101 (numérique) – 120 (HD)

Cablehome: 15 (A) – 100 (numérique)

Télécentre: 106 (numérique) – 1016 (HD)

Supercanal: 24 (A) – 107 (numérique)

Cablevisión Flow: 101 (HD)

Dibox: 103 (HD)

Argentine vs Pérou: des statistiques à connaître

L’Argentine n’a perdu aucun de ses 15 derniers matchs contre le Pérou par Qualifiers (9V 6E); les deux derniers se sont soldés par un match nul – la dernière victoire de La Blanquirroja contre La Albiceleste lors des éliminatoires remonte à 1985 (1-0).

Le Pérou a perdu ses deux derniers matchs éliminatoires; Lors de ses 23 matches disputés dans cette compétition avec Ricardo Gareca en tant que DT, il n’a jamais subi trois défaites consécutives (8V 7E 8D).

L’Argentine a remporté ses deux derniers matchs à l’extérieur par les éliminatoires (3-1 contre l’Équateur en direction de la Russie 2018, 2-1 contre la Bolivie en direction du Qatar 2022); Il n’a pas eu de séquence majeure depuis 1997-2000 (4 tout de suite loin de chez lui).

En cas de jouer contre l’Argentine, Yoshimar Yotún surpassera Nolberto Solano en tant que 7e Péruvien avec le plus de matches avec l’équipe nationale (ils sont à égalité à 95) et ne sera qu’un derrière Jefferson Farfán (97).

En cas de jouer contre le Pérou, Lionel Messi atteindra 142 matchs avec l’équipe nationale argentine, égalant Cafu – le joueur avec le plus de matchs dans l’histoire de l’équipe nationale brésilienne – à la 5e place parmi les footballeurs sud-américains avec le plus de matchs en équipe nationale.

