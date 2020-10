La victoire 2-0 de Liverpool sur le Midtjylland du Danemark, qui les a laissés comme le leader solitaire du groupe D de la Ligue des champions, a été gâchée par une nouvelle blessure à un défenseur central, qui laisse Jürgen Klopp en échec car il reste sans défenseurs devant les ennuis de ses joueurs.

Le Brésilien, qui est normalement un milieu de terrain de la marque, a joué comme défenseur central aux côtés de Joseph Gomez, pour remplacer Virgil Van Dijk, blessé. Et compte tenu de sa blessure, il n’y a plus de centre de haut niveau à jouer pour Liverpool.

Il faut rappeler qu’en plus de Van Dijk, Joel Matip est également blessé. Et il venait de vendre Dejan Lovren au Russe Zenit, alors qu’il échangeait le jeune Ki-Jana Hoever à Wolverhampton, donc pour cette saison il n’a plus plus de centres.

“C’est la dernière chose dont nous avions besoin!”, A déclaré Klopp à la fin du match, face à la blessure de Fabinho. «Il m’a dit qu’il ressentait quelque chose dans ses ischio-jambiers et ce n’est pas bon. On attendra les examens pour en savoir plus sur sa blessure », a déploré le sélectionneur allemand.

Maintenant, Liverpool n’a plus que Joseph Gomez et Rhys Williams, qui viennent d’entrer ce mardi pour Fabinho, et qui est une jeune équipe de seulement 19 ans et sans grande expérience pour jouer en Premier League et en Ligue des champions.