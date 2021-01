Afp et Ap

Journal La Jornada

Jeudi 31 décembre 2020, p. 9

Londres. Liverpool, leader de la Premier League, a fait match nul 0-0 sur le terrain du sotanero Newcastle lors de la clôture de la 16e journée, tandis que le duel entre Tottenham et Fulham, qui devait également se jouer hier, a dû être reporté en raison des affaires Covid -19, déclenchant les alarmes du concours.

Avec 33 points, Liverpool est toujours au sommet, mais a vu Manchester United approcher trois points du tableau, qui a battu mardi Wolverhampton 1-0 et a également un match en attente, le combat est donc resserré. pour le tournoi.

Les Reds n’ont pas pu profiter des écueils de plusieurs poursuivants ou des reports de matchs pour consolider leur position de leader. Ils détiennent à peine quatre points de plus que Leicester, troisième, qui a fait match nul 1-1 lundi lors de leur visite à Crystal Palace.

Everton, dans la quatrième étape, a également quatre points de retard sur Liverpool bien qu’il n’ait pas joué lundi après avoir dû reporter son match contre Manchester City en raison de cas de coronavirus dans l’équipe que Josep Guardiola entraîne.

Pour Liverpool, c’est leur deuxième match nul décevant d’affilée contre une équipe dans la moitié inférieure du tableau, après un match nul 1-1 à West Bromwich à Anfield dimanche, freinant l’optimisme du côté de Jürgen Klopp.

Dès le début, l’ordre défensif de Newcastle a rendu Liverpool désespéré, qui avait pourtant les meilleures opportunités. Mohamed Salah et Roberto Firmino étaient proches du but, mais ont été arrêtés par le gardien rival, Karl Darlow. Dans le complément, les Reds ont persisté avec des tirs de Sadio Mané et Salah, mais sans but.

Vers la fin, le gardien brésilien Alisson Becker a même sauvé Liverpool d’une tête de Ciaran Clark et peu de temps après, Darlow a évité le but de Firmino.

Les deux derniers nuls laissent un goût amer pour Liverpool dans l’épilogue d’un 2020 historique, dans lequel ils ont retrouvé le titre de Premier 30 ans après leur précédente couronne nationale.

La bonne nouvelle a été, oui, le retour du milieu de terrain Thiago Alcántara, qui est réapparu après presque 10 semaines de blessure.

Ce match entre Newcastle et Liverpool était le dernier de la ligue anglaise de l’année, après que le match entre Tottenham et Fulham ait été reporté quelques heures avant son début en raison du fait que Covid-19 infecté a été détecté dans l’équipe du Blancs.

Cette circonstance, et l’augmentation des cas au Royaume-Uni, ont déclenché des spéculations sur une éventuelle pause dans le championnat jusqu’à ce que la situation s’améliore. Cependant, de la Premier League, ils ont indiqué qu’il n’était pas prévu d’arrêter le tournoi en mettant en évidence les protocoles sanitaires.

Le premier ministre n’a pas parlé de pause dans la saison. La Ligue a confiance dans ses protocoles contre Covid-19 pour que les matchs se jouent comme prévu, ont assuré les responsables du match.

Cependant, de mauvaises nouvelles sont venues du gouvernement en augmentant les restrictions dues au coronavirus et en fermant à nouveau tous les stades aux fans. Liverpool et Everton, les derniers des 10 clubs ouverts ce mois-ci autorisés à accueillir 2000 spectateurs, devront désormais jouer dans des salles vides.