Liverpool il ne compte pas les heures de réouverture du livret. Et le fait est que l’équipe de Jurgen Klopp a besoin de signer ou non un défenseur central. En début de saison, il a subi la blessure de Virgil van Dijk, capitaine et axe central de l’arrière des ‘Reds’.

Joel Matip, le coéquipier arrière de Van Dijk, a ajouté à la perte du Néerlandais. Face à cette situation, le sélectionneur allemand a dû reculer de quelques mètres à Fabinho, lui aussi blessé, et a dû se retirer lors des premières minutes de match contre Midtjylland pour la Ligue des champions.

À ce jour, Joe Gomez est le seul défenseur central expérimenté de Klopp pour les dates suivantes. Pour cette raison, la direction de l’équipe anglaise a déjà commencé à examiner les options pour le prochain marché des transferts. Le nom qui sonne fort est celui de David Alaba.

Selon Football Insider, Liverpool se préparerait à frapper en janvier et à payer 59 millions de livres pour l’Autrichien Bayern Munich, qui met fin à son contrat avec les Bavarois en juin 2021.

Il faut rappeler qu’Alaba n’a pas décidé d’étendre son lien avec le champion de la Ligue des champions. Bien qu’il puisse être libre au cours du prochain été européen, Anfield n’a pas le temps d’attendre et serait prêt à le signer au début de l’année prochaine.

Après 12 ans, David Alabil serait de plus en plus proche de quitter le Bayern Munich, un club où il a atteint l’âge de 16 ans et où il a développé toute sa carrière professionnelle. Avec les Allemands, il a soulevé deux fois «Orejona».

