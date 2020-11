Aujourd’hui à Bergame, il y a plus de football qu’hier. Ce n’est pas par hasard. Aujourd’hui, le stade Gewiss s’habille pour recevoir les champions anglais dans ce qui sera la première fois qu’ils se rencontreront. Deux des équipes avec la proposition de football la plus attrayante de la scène européenne se disputent la première place du groupe D de la Ligue des champions.

11/03/2020 à 08:05 CET

Arnau Montserrat

Qualifier le football offensif d’ode ne semble pas audacieux entre les deux qu’ils ont ajouté 153 buts ensemble au cours des dernières saisons de championnat. Ceux de Bergame étaient deux à court d’entrer dans l’histoire et atteignaient une centaine.

Le “ Dea ” a réorienté son passage en Serie A après deux défaites consécutives qui l’ont abaissé du leadership dans lequel il a été établi après les trois premiers jours. Gasperini a réservé son ‘tueur’ par excellence, Duvan Zapata, avant le Crotone. Il a joué seulement la seconde moitié après le double de Muriel cela valait la peine d’ajouter les trois points. Le duo de café est l’arme principale de Liverpool.

Jota, une autre alternative

Les “ rouges ” arrivent après être revenus d’un match difficile contre West Ham à Anfield avec un Iota à un niveau sensationnel. Il demande une étape dans le onze de départ d’un Klopp qui pourrait à nouveau parier sur un 4-2-3-1 pour trouver de la place pour l’ailier portugais, avec Salah en tête et Firmino derrière l’Egyptien. Ou vice et versa. Plus de poudre à canon, en tout cas, au cas où l’équipe d’Anfield manquerait d’incitations. Les problèmes viennent de la défense. Sans Van Dijk ou Fabinho et un Matip boitant, ils devront se battre pour le jeune Rhys Williams. Il a 19 ans.

Liverpool mène le groupe avec deux victoires. L’Atalanta a fait match nul contre l’Ajax le dernier jour, mais ils savent qu’une victoire les place au sommet. Spoiler: il y aura des objectifs.

Files d’attente probables

Atalanta: Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Papu Gomez; Muriel, Zapata

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, R Williams, Gomez, Robertson; Wijnaldum, Henderson; Jota, Firmino, Mané; Salah.