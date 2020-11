Liverpool de Jürgen Klopp, dirigé par un Diogo Jota inspiré, hier accablé Atalanta de Gian Piero Gasperini, à Bergame (0-5). Les Anglais ont ajouté leur troisième victoire en trois matches de Ligue des champions en se réaffirmant comme leaders du groupe D, tandis que les Lombards ont vu l’Ajax Amsterdam les égaler à 4 points et disputeront le classement pour le prochain tour de la compétition.

11/04/2020

À 20:21 CET

Pep Santos

Après la défaite humiliante, Gasperini n’a pas caché sa tristesse et a reconnu la supériorité des «rouges»: «Nous étions inférieurs dans de nombreux domaines. Liverpool était beaucoup plus fort. L’écart était vraiment important, cela va devoir nourrir notre réflexion. Je ne pense pas que nous ayons eu peur de Liverpool, nous venions de réaliser deux bons résultats (victoire 4-0 contre Midjylland et nul 2-2 contre Ajax) », a déclaré le sélectionneur italien.

L’équipe bergamasco a été l’une des équipes les plus surprenantes d’Europe ces dernières saisons. L’année dernière, les Italiens ont atteint les quarts de finale de la meilleure compétition continentale, où ils ont été éliminés par le PSG (qui a fini par atteindre la finale) après laisser tracé un résultat favorable dans le remise du match et dans la ligue nationale, ils ont terminé troisième, cinq points derrière le champion, s’imposant comme l’une des équipes les plus marquantes d’Europe avec 98 buts marqués en 38 joursCependant, la fragilité défensive a toujours été l’un des grands problèmes de ceux du nord de l’Italie.

«Nous pensions que nous pouvions être dangereux. Nous répétons les mêmes erreurs qu’en championnat, et nous avons aussi beaucoup moins couru … Il faut penser à l’aspect tactique pour surmonter les difficultés actuelles, on a encaissé trop de buts, on a marqué moins et nous parcourons moins de kilomètresGasperini a expliqué après la correction de l’équipe du Merseyside, conscient que malgré les différences entre son équipe et le champion anglais, les Nerazzurri avaient commis des erreurs.