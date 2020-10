Mis à jour le 31/10/2020 à 17:52

Il a trouvé la formule pour résoudre un énorme problème. Jurgen Klopp a félicité la performance du défenseur anglais Nat Phillips, qui n’a pas fait manquer Virgil van Dijk dans un match que les ‘Reds’ ont battu West Ham (2-1) et avec lequel ils prennent la tête du première ligue.

Le jeune de 23 ans qui devait être prêté par Liverpool Avant la fermeture du marché d’été, il a fait ses débuts et a terminé en tant que star du jeu, recevant les éloges des commentateurs du réseau Sky Sports et également de son entraîneur.

“De quoi Nat Phillips c’est wow. Je ne pourrais pas être plus heureux », a-t-il déclaré. Jurgen Klopp a terminé le duel contre West Ham.

Le DT a sauvé la maturité et la concentration du joueur. «Avant le match, je lui ai demandé s’il était nerveux. Il a dit «non», j’ai répondu que je le serais si j’étais à sa place. Ils ont eu confiance et ont joué un très bon match », a-t-il déclaré.

“L’histoire derrière lui le rend encore plus incroyable”, a révélé l’entraîneur du ‘Rouges’ et j’ajoute. “Je suis très heureux pour lui, il le mérite plus que quiconque.”

Un penalty de Mohamed Salah (42 ′) et un but tardif de Diogo Jota (85 ′) ont réussi à faire tourner un match qu’ils avaient perdu sur un but de Pablo Fornals (10 ′).

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER