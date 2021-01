Une épidémie inattendue d’infections à coronavirus a forcé le Aston Villa pour aligner une équipe d’urgence ce samedi avant Liverpool pour le troisième tour de la Coupe d’Angleterre (FA Cup), un engagement qui était de 4-1 en faveur des ‘Reds’ et qui a définitivement marqué plusieurs jeunes des ‘méchants’.

Louie Barry, seulement 17 ans, a fait ses débuts en tant que professionnel et s’est démarqué en marquant le seul but qui lui était propre, mais a atteint un autre niveau d’attention en raison d’un incident curieux dans lequel il a joué à la fin de l’engagement.

Assombri par le souvenir de Fabinho, l’attaquant innocent d’Aston Villa a échangé son premier maillot contre un but et s’est désolé quelques instants plus tard, grâce à l’avertissement d’un assistant de son équipe.

Après avoir réalisé l’erreur, Barry a couru vers les vestiaires pour atteindre la silhouette de Liverpool et a réussi à récupérer le précieux vêtement. Le milieu de terrain brésilien n’a réussi qu’à sourire et a remis ses vêtements dans un bon geste.

«J’ai presque (changé) mais je me suis souvenu que c’était mon premier maillot, alors je l’ai récupéré. Merci à Fabinho car j’ai aussi eu la chemise. Je les ai tous les deux », a déclaré la promesse d’Aston Villa à l’issue du match en dialogue avec BT Sport, toujours enthousiasmée.

Le but de Barry était le 1-1 partiel sur le tableau de bord et a semblé contrarier ceux menés par Jürgen Klopp, qui a transformé la deuxième mi-temps en un siège continu sur la zone d’Aston Villa.

Une attaque par subjugation qui a fini par vaincre les très jeunes “ méchants ”, qui se sont définitivement effondrés avec le deuxième but de Liverpool, l’œuvre de Georginio Wijnaldum des Pays-Bas à la 60e minute.

Un but auquel Liverpool en a ajouté deux de plus en un clin d’œil grâce à Mané, qui a marqué 1-3 à la 63e minute, et à l’Egyptien Mohamed Salah, qui a établi la finale 1-4 deux minutes plus tard.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE