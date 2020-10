Il est si vrai que la différence de qualité entre Liverpool et Midtjylland est épouvantable, car en Ligue des champions, toute prévision est susceptible de finir par être lettre morte. Le sextuple champion reçoit à Anfield – où il a abandonné l’an dernier contre Atleti – un débutant dans le tournoi. Son courage est ressorti croisé lors de ses débuts contre l’Atalanta (0-4), mais il ne semble pas que les Danois vont se froisser ce soir dans l’un des temples du football européen.

27/10/2020

À 08:12 CET

Roger Payró

“Nous ne le voyons pas comme un petit club. Le Midtjylland a différents styles. Vous pouvez construire le jeu à l’intérieur ou être plus direct dans la création. Ils ont des défenseurs très expérimentés, de bons milieux de terrain, de la vitesse sur les ailes, du physique devant … Il faut montrer qu’on est prêt pour ce combat ”, a-t-il souligné Klopp sur son rival dans le précédent. Il n’y a pas de place pour la détente et encore moins après le début compliqué du parcours «rouge». Liverpool n’a pas remporté ses deux premiers matches de phase de groupes depuis 2008/09.

Klopp a assuré que Thiago, Matip et Keïta «ne seront probablement pas prêts & rdquor; et ils resteront bas avec Van Dijk, Oxlade-Chamberlain et Tsimikas. Ainsi, le onze de l’entraîneur allemand peut être assez similaire à celui qui a battu Sheffield dimanche. Cela signifie miser à nouveau sur un 4-2-3-1 avec Fabinho dans l’axe de l’arrière et Diogo Jota en attaque.

Le Portugais est le plus positif et Klopp pourrait lui donner la continuité avec son deuxième départ consécutif. Le compagnon de Wijnaldum dans la salle des machines est le seul inconnu. Henderson et Milner ils contestent la position. Alisson, déjà remis de sa blessure à la clavicule, défendra les bâtons.

Pione Sisto à l’avant

Midtjylland arrive au duel avec un moral en flèche après avoir battu Brondby de 2-0 dans leur ligue, avec un but inclus par Pionse Sisto. L’ancien joueur du Celta est le joueur le plus en vue de l’équipe de Bran Priske, qui en tant que joueur de Portsmouth a affronté Liverpool à trois reprises au cours de la saison 2005/06. L’Europe, terre de retrouvailles. L’entraîneur a les pertes de Riis et les doutes de Hansen et Brumado.

Alignements probables:

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Gomez, Robertson; Henderson, Wijnaldum; Jota, Salah, Mané; Firmino

Midtjylland: Andersen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste; Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba.

Arbitre: Pawel Raczkowski (Pologne).

Stade: Anfield.

Temps: 21.00.