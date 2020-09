Liverpool entame sa défense du titre de Premier League samedi avec un match intrigant contre Leeds United, nouvellement promu, et même leurs fans se demandent si les champions peuvent retrouver leur aura d’invincibilité.

Le manager Jurgen Klopp ne faiblit jamais dans sa croyance en les joueurs qu’il appelle « mon monstre mental » et est convaincu qu’ils redécouvriront la forme électrique qui a laissé leurs rivaux pour la poussière la saison dernière. Mais il y a des doutes tenaces.

Depuis que le titre a été obtenu le 25 juin, Liverpool n’a gardé qu’une seule feuille blanche en huit matches. Parfois, ils ont semblé étrangement fragiles en défense, en particulier lors de défaites contre Manchester City et Arsenal. La superstar américaine Christian Pulisic les a également dirigées en lambeaux vers la fin de la saison 2019-2020, bien que lors d’une victoire de 5-3 contre Chelsea. Même à Wembley lors de la défaite en fusillade du Community Shield face aux Gunners, il y avait le sentiment que l’équipe était encore un peu à plat, leurs batteries pas complètement rechargées pour la saison à venir.

Quelques jours avant ce match, des erreurs de Fabinho et Joe Gomez avaient permis au Red Bull Salzburg de prendre les devants 2-0 avant que le jeune Rhian Brewster ne marque deux fois pour sauver un match nul lors d’un match amical de pré-saison en Autriche.

Liverpool a semblé nettement en dessous de son niveau habituel depuis qu’il a décroché le titre de Premier League. Est-ce le signe des choses à venir? Andrew Powell / Liverpool FC via .

Il est facile de rejeter ces hoquets et cette négligence comme une « détente » compréhensible après que le prix étincelant ait été obtenu. Les joueurs ne sont pas des machines. Il y avait forcément une perte d’intensité après la fête du titre.

Mais comme les gestionnaires nous le préviennent souvent, le formulaire ne peut pas être activé et désactivé comme un robinet. Alors peut-être que les fans de Liverpool se demandent si l’équipe peut rallumer le feu contre Leeds, un match qui renouvelle une rivalité remontant aux affrontements violents des années 1960, lorsque Bill Shankly et Don Revie étaient les managers emblématiques impliqués. Plus tard, il y a eu le tristement célèbre match de Wembley lorsque Johnny Giles de Leeds est resté sur le terrain après avoir pavé Kevin Keegan de Liverpool avec un crochet droit parfait, seulement pour voir Keegan lui-même et le skipper de Leeds Billy Bremner montrer des cartons rouges pour un affrontement ultérieur. Et c’était dans le Charity Shield, comme on l’appelait alors!

Le Leeds, moderne et dynamique, de retour après 16 ans et dirigé par l’innovant Marcelo Bielsa, semble prêt à offrir un test significatif de la situation actuelle de Liverpool.

Nous pouvons être certains que Klopp & Co. aura intensifié ses préparatifs de plusieurs vitesses ces derniers jours avec des sessions férocement intenses à Melwood. Ils pourraient avoir une tenue beaucoup plus nette que celle que nous avons vue dans le Community Shield, lorsque les célèbres trois premiers de Mo Salah, Roberto Firmino et Sadio Mane ont eu peu d’impact.

Une autre question en suspens est de savoir si l’équipe aurait dû être rafraîchie un peu plus. La seule excursion sur le marché des transferts à ce jour a été pour l’arrière gauche Kostas Tsimikas, un achat de 11,75 millions de livres sterling d’Olympiakos pour couvrir Andy Robertson.

Ce n’est un secret pour personne que Klopp adorerait ajouter le technicien chic du Bayern Munich Thiago Alcantara à son milieu de terrain, mais cette saga de transferts pourrait s’éterniser jusqu’à la date limite du 5 octobre. Signer Thiago changerait la dynamique du milieu de terrain. Cela pourrait également provoquer le départ de Georginio Wijnaldum, qui est sans contrat l’été prochain et est recherché par son ancien patron de l’équipe nationale néerlandaise Ronald Koeman à Barcelone.

L’un des plus grands joueurs de Liverpool, Graeme Souness, dit que les équipes gagnantes du trophée avec lesquelles il a joué dans les années 1980 ont toujours accueilli un nouveau visage ou deux chaque été pour que tout le monde reste sur ses gardes. L’obsolescence peut engendrer la complaisance dans n’importe quel club.

Un autre problème d’Anfield est de savoir si Klopp devrait acheter un autre défenseur central. Dejan Lovren est parti pour le Zenit Saint-Pétersbourg, alors y a-t-il suffisamment de couverture pour les premiers choix Virgil Van Dijk et Joe Gomez? Joel Matip semble manquer de nombreux matchs avec blessure, et le passage de Fabinho à la défense prive le milieu de terrain de son « titulaire » naturel.

Liverpool a terminé avec 18 points d’avance sur Manchester City la saison dernière et n’a perdu un match de Premier League que le 29 février à Watford. Ils étaient champions avec un record de sept matchs à revendre, et pourraient être insultés de retrouver City, qui a perdu neuf fois, considéré comme favori cette fois.

Chelsea, qui a dépensé de l’argent sur des signatures de haute qualité, signifie clairement des affaires cette saison, tout comme Manchester United, inspiré de Bruno Fernandes. Les Spurs et Arsenal amélioreront les campagnes modestes de la saison dernière.

Donc, les signes sont là pour que Liverpool trouve beaucoup plus difficile de répéter l’histoire de réussite de 99 points de la saison dernière. Maintenant, ils sont chassés.

Dans ce contexte, Klopp voudra construire une dynastie de Liverpool, et vous sentez que rien ne lui ferait plus de plaisir que de déjouer la tentative de Manchester City de retrouver sa couronne, tout comme il a frustré le Bayern Munich à plusieurs reprises avec des victoires au Borussia Dortmund. Les trois premiers matchs – contre Leeds, puis Chelsea et Arsenal – pourraient nous dire si Liverpool est toujours sur une sorte de gueule de bois pour le titre ou revient à son meilleur effrayant.

C’est le pressentiment de cet observateur qu’il faudra à nouveau s’arrêter beaucoup.