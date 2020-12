Europa Press et Afp

Journal La Jornada

Dimanche 20 décembre 2020, p. a11

Londres. Liverpool a fait ses débuts en tant que leader de la Premier League anglaise avec une énorme défaite 7-0 contre Crystal Palace lors de la 14e journée, tandis que Manchester City a battu Southampton 1-0 dans un duel crucial dans la zone supérieure.

L’équipe de Jürgen Klopp, qui a pris le dessus mercredi avec le duel direct contre To-ttenham, a consolidé la tête avec un doublé de Roberto Firmino (44 et 68) et un autre de Mohamed Salah (81 et 84). Takumi Minamino (3), Sadio Mané (35) et Jordan Henderson (52) ont bouclé la victoire qui a permis à Liverpool d’atteindre 31 points.

Everton a battu Arsenal 2-1 par un Mikel Arteta qui est de plus en plus interrogé sur le banc. Avec la victoire, le club dirigé par Carlo Ancelotti a pris la deuxième place provisoirement avec 26 unités.

La catastrophe de Londres a commencé cette fois avec un but contre son camp de Holding (22) et peu de temps après Pepe (35) a égalisé le score avec un penalty. Yerry Mina (45 ans) a condamné la victoire d’Everton. Arsenal est à la 15e place, tandis qu’Arteta trébuche en tant qu’entraîneur.

Manchester City a réalisé un triomphe vital en battant Southampton 1-0 avec un but de Raheem Sterling (16), pour ne pas perdre le rythme avec la zone supérieure face à un rival direct. L’équipe de Pep Guardiola a pris la sixième place avec 23 points, un de moins que le club de Ralph Hasenhüttl.

De cette façon, City a terminé son septième match des huit derniers sans encaisser de buts, bien qu’ils aient manqué les absences de l’Argentin Sergio Agüero et du Brésilien Gabriel Jesus en attaque.

Le football anglais s’est terminé par un match nul 1-1 entre Newcastle et Fulham. Le point a permis à l’équipe de Scott Parker de sortir de la zone de relégation à titre provisoire, après avoir joué avec un homme en moins dans la dernière demi-heure.