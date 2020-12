Mis à jour le 12/07/2020 à 15:14

Le 17 octobre 2020, le derby de Merseyside a été joué. À 11 minutes, il y a eu un fort affrontement entre Jordan Pickford et Virgil Van Dijk. Le capitaine du Liverpool Il a pris le pire et a dû se blesser. Le diagnostic ultérieur indiquait des ligaments déchirés et la fin de la saison pour le Néerlandais.

Une grosse perte pour l’équipe de Jurgen Klopp, qui a fait penser que le champion en titre, après avoir perdu son bastion défensif maximal, souffrirait beaucoup pour le reste de la campagne 2020-2021.

Cependant, la perte de Van Dijk n’était pas la seule à laquelle l’entraîneur allemand a dû faire face. Malgré cela, les statistiques enregistrées par les «Reds» après la blessure de l’ancien Southampton sont plus que surprenantes.

Jusqu’à présent, il y a onze matchs que Liverpool a disputés sans Virgil, concédant six touchés. Dix de moins que ceux qui faisaient partie de l’international néerlandais lors des huit matchs qu’il a disputés cette saison.

De même, ils ont remporté huit matchs, ont fait match nul et n’ont perdu qu’une seule fois; avec 73% des points en litige. En ce qui concerne le nombre de fois où ils ont terminé avec le but à zéro, ils étaient six sans Van Dijk et deux avec lui.

Joel Matip avec Fabinho s’est imposé comme le couple dans la défense centrale de Liverpool. De plus, le jeune Rhys Williams n’était pas désaccordé lorsqu’il a été envoyé sur le terrain.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE