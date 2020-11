Au quatrième jour du Groupe D, Liverpool, le seul grand leader, a reçu l’Atalanta des Colombiens à Anfield Road. Le duel était crucial pour les deux équipes, les Anglais pouvaient condamner leur classement, tandis que les Italiens devaient garder une trace de l’Ajax.

Gian Piero Gasperini a surpris les habitants et les étrangers dès le début avec la non-inclusion de Duvan Zapata et Luis Fernando Muriel. Il a changé de module, formé un 3-5-2 et laissé «Papu» Gómez en tête avec Josip Ilicic.

Jürgen Klopp n’était pas loin derrière et a décidé de laisser Roberto Firmino hors du onzième partant, qui a été remplacé par Divock Origi. En plus du Brésilien, Diogo Jota (en grand présent) était également sur le banc des remplaçants.

Loin de souffrir en première période, Atalanta s’est sentie à l’aise en première période. Il a réussi à avoir le ballon à différents moments du jeu et ainsi contrôler l’intensité de l’équipe d’Anfield. Jusqu’à la minute 40, les Italiens ont ajouté quatre tirs (un au but) et les Anglais n’en ont pas eu qu’un.

Le premier sans-faute de l’équipe locale n’arriverait qu’à 44 ‘. Mohamed Salah a repris le rebond sur un corner, a dribblé à l’intérieur de la surface et défini avec la droite, sa jambe non qualifiée, mais son tir a été dévié par le gardien rival. Et juste comme ça, la première partie se terminerait.

Les 45 minutes supplémentaires ont commencé par un tir éloigné de «Papu» qu’Alisson contrôlait sans inconvénient majeur. Liverpool, quant à lui, a appelé à mettre ses attaquants (Mané-Salah) sur le circuit de jeu.

A 59 ‘la surprise du match arriverait. Gomez a reçu sur l’aile gauche, s’est installé et a envoyé un centre dans la zone qui a dépassé tous les défenseurs et a fini par définir Ilicic au deuxième poteau. Jubilation à Bergame.

La visite s’est poursuivie longtemps à Anfield avec «Papu» comme grand porte-étendard. L’Argentin a envoyé un autre centre fermé dans la zone, Hans Hateboer est apparu derrière tout le monde pour l’abaisser et Robin Gosens a marqué en toute solitude.

Après les deux joies italiennes, Gasperini n’a pas reculé, comme on pouvait s’y attendre, mais a voulu maintenir sa présence en attaque. Alors, il a retiré Ilicic du terrain et a admis Duvan Zapata.

Quelques minutes plus tard, à 74 ‘, Gosens est parti en raison de problèmes physiques et à sa place un Colombien de plus est entré: Johan Mojica. Vitesse et émerveillement physique sur l’aile gauche.

Petit à petit, au fur et à mesure que le temps passait en sa faveur, Atalanta devenait solide en défense et tentait de traiter le jeu à chaque fois qu’il prenait possession du ballon. Malgré l’entrée de Robertson, Firmino et Diego Jota, la visite n’a pas souffert.