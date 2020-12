Mis à jour le 16/12/2020 à 17:32

C’était la première scène d’après-match capturée par les caméras. Après la victoire serrée de Liverpool contre Tottenham, qui laisse les “ Reds ” comme les seuls leaders de la Premier League, José Mourinho est allé saluer Jurgen Klopp à la zone des bancs, bien que ce qui ait attiré l’attention était l’entraîneur portugais exigeant quelque chose de son collègue.

«Mou» fit des mouvements avec ses bras, pointa dans des directions différentes vers un Klopp qui ne réussit qu’à sourire, lui toucha l’épaule et partit tranquillement. Qu’ont ils dit?

Mourinho lui-même a été chargé de révéler ce qui s’est passé lors de cette réunion, confirmant ce que les images ont permis de voir et d’interpréter: une colère de l’entraîneur des «Spurs».

“J’ai dit à Klopp que la meilleure équipe avait perdu. Au fait, si je m’étais comporté comme lui dans le groupe, je serais absent»Dit« Mou ».

Quand tout semblait indiquer que le duel s’était terminé par un match nul, après que les deux équipes aient gaspillé des occasions claires de marquer, Roberto Firmino est apparu à la sortie d’un corner pour marquer le 2-1 de Liverpool vs Tottenham pour laisser tous les “ Spurs ‘, surtout Mourinho’, congelé.

À la 91e minute, Robertson a pris un coup de pied de coin et a mis le ballon au point de penalty dans la zone. Et là, l’attaquant brésilien est apparu, pour battre tout le monde ci-dessus et connecter un front qui a laissé le gardien Hugo Lloris sans options et donner les trois points aux «Reds».

Avec cette victoire, les hommes de Klopp ont ajouté 28 points et sont seuls à la première place du classement de la Premier League, suivis précisément par Tottenham, qui restait avec 25 unités.

