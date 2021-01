Liz Emiliano est une mannequin dominicaine de 36 ans très connue en Espagne depuis son passage à la dixième édition de Grand frère. À la suite de ces débuts sur le petit écran, elle est devenue une collaboratrice régulière de la télévision dans divers espaces Mediaset et est même revenue pour participer à des “ émissions de téléréalité ” telles que ‘MYHYV’ et ‘Big Brother VIP’.

Un véritable influenceur qui balaye également les réseaux sociaux. Plus précisément, sur Instagram, il a déjà surmonté la barrière de 300000 abonnés, qu’il enchante généralement avec des explosifs posés dans lesquels il se vante de la silhouette. En fait, dans plusieurs entretiens, il a également insisté sur son mode de vie sain pour maintenir cette ligne à son âge. Et avec ses charmes a conquis un footballeur bien connu il y a quelque temps de notre pays dont le nom est désormais connu.

Il s’agit de Gorka Elustondo, ancien joueur de l’Ahtletc Club, de la Real Sociedad ou du Rayo Vallecano qui a concouru au plus haut niveau dans la première division pendant plusieurs saisons, jouant plus de 100 matchs dans la catégorie reine et 70 autres dans la deuxième division. Les deux ont entretenu une romance pendant longtemps comme on peut le voir sur les réseaux sociaux du footballeur et du modèle dominicain, mais c’est maintenant que le nom du joueur est apparu, qui est désormais sans équipe.

Les deux ne cachent plus leur amour, bien qu’ils ne le proclament pas non plus aux quatre vents. Mais il est évident qu’ils sont en couple, puisqu’ils partagent des photos aux mêmes endroits et même ensemble, mais sans que leur visage soit vu. Peut-être que le footballeur, qui à 33 ans n’a pas annoncé sa retraite alors qu’il essaye peut-être de trouver un nouveau défi dans sa carrière professionnelle, ne veut pas jouer les couvertures de la presse cardiaque, bien que son amour avec Liz Emiliano ne soit plus un secret. . Fait intéressant, le dominicain était également lié à Courtois il y a quelque temps.