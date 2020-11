Une image de la rencontre entre Gijón Industrial et Llanera

Report dans le tiers asturien en raison du covid. Le Llanera-Praviano qui devait être joué ce matin a été reporté en raison du fait que plusieurs joueurs en visite se sont réveillés avec des symptômes compatibles de covid. La Fédération asturienne a communiqué le report à Llanera dès le matin. Pendant ce temps, le reste de la catégorie se prépare pour le retour sur le ring, cette fois à huis clos.

Qu’il soit joué est déjà un pas en avant, qu’il faut le faire sans public, un revers que les entraîneurs et les joueurs sont prêts à accepter pour continuer la compétition. Le groupe asturien de troisième division démarre aujourd’hui, avec la dispute de la cinquième journée du sous-groupe A et de la deuxième de B, à l’exception d’Urraca-Condal, reportée par le positif d’un joueur de l’équipe de Posada de Llanes.

«L’idéal serait de jouer avec le public, mais ce qu’il faut faire, c’est jouer, continuer avec la concurrence, il y a des gens qui en tirent un revenu, des familles qui vivent largement de cette compétition. L’important est que cela continue car d’une manière ou d’une autre les choses doivent s’améliorer », plaide Chuchi Collado, entraîneur de Caudal, qui reçoit aujourd’hui (17 heures) Ceares.

Les Mierenses sont l’une des équipes tierces qui, en raison du niveau de leur équipe, doivent aspirer à des hauteurs plus élevées et avoir certains des jetons les plus élevés de la catégorie. «Notre objectif est clair: être à la hauteur et, par conséquent, à domicile, nous ne pouvons pas perdre trop de points. Il faut faire un serious game et être à 100% face à un rival, Ceares, toujours dangereux », ajoute l’entraîneur de Caudal.

Au Ceares, ils célèbrent également le retour du football. Au moins son entraîneur, Pablo Busto, qui reconnaît que lui et ses joueurs “attendent avec impatience le match”. “Ces mois d’entraînement, sans compétition et avec autant d’incertitude ont affecté l’équipe”, ajoute-t-il. Le cas de Ceares est particulier car dans le seul jour qui a été joué dans Third, le premier, ils ont dû se reposer (le groupe est bizarre et chaque jour on se repose). Par conséquent, ils n’ont pas joué depuis de nombreux mois. A tel point que, explique le coach, “il y a quelques semaines, j’ai déjà commencé à voir des gens qui venaient s’entraîner un peu frustrés”. Pablo Busto est clair que ce qu’il a à faire est de revenir: “Il faut faire un effort pour les joueurs, ils ne sont pas pris en compte, quand on a décidé de commencer c’était avec toutes les conséquences.”

Un autre qui pense que «celui auquel on a le moins pensé est le footballeur» est Abraham Albarrán, entraîneur d’Avilés, qui a visité aujourd’hui (16 heures) le terrain industriel de Gijón: «Beaucoup de gens en vivent, certains pas totalement mais ceux-ci Le revenu est très important pour eux et c’est un moyen de gagner sa vie », ajoute-t-il. C’est pourquoi il regrette tant de pause: “On en voit beaucoup pendant si longtemps sans jouer musclé.” Il se plaint également de ne pas pouvoir être accompagnés de supporters sur les terrains: “Il n’y a pas eu d’infections sur les terrains de football”, précise le sélectionneur.