Llanera recevra le Celta et Loyalty affrontera Alcorcón en Coupe

Le tirage au sort du premier tour de la Copa del Rey, qui s’est tenu hier à Séville, a permis aux rivaux des quatre équipes asturiennes de se disputer un seul match, qui se jouera le 16 décembre. Llanera, la seule équipe asturienne de troisième division dans le tirage au sort, affrontera Celta, une équipe première, tandis que Loyalty affrontera Alcorcón, deuxième.

Les deux équipes asturiennes de deuxième division, Sporting et Oviedo, étaient jumelées à deux rivaux de troisième division. Les bleus se rendront à Cáceres pour affronter Coria, tandis que les rojiblancos se rendront à Cuenca pour affronter le Quintanar del Rey.

Llanera a été le plus chanceux du tirage au sort, car ils affronteront une équipe de première division, le Celta. L’entraîneur de l’équipe, José Luis Rodríguez, n’a pas caché sa satisfaction: «Le Celta est une équipe historique de première division. C’est ce que nous avons demandé, pour pouvoir nous mesurer à un rival de catégorie. Maintenant, nous devons bien nous préparer pour leur tenir tête et essayer de passer l’égalité ».

L’entraîneur de Llanera considère que le fait d’être à égalité en un seul match, «nous donne des options pour passer. Ce n’est pas la même chose de jouer deux matchs, donc nos chances seraient minimes. Nous avons nos options et il est clair que nous allons essayer de passer l’égalité. ” L’entraîneur espère que les fans seront autorisés à entrer dans le match. “Ce serait souhaitable, même avec des capacités limitées, même si la première chose est de toujours respecter les recommandations sanitaires.” José Luis Rodríguez a déclaré que la priorité de l’équipe “est la Ligue, puisque notre objectif est la promotion, mais nous allons essayer d’éliminer le Celta”.

Pour sa part, le président du Lealtad, Fran Cabal, l’équipe qui affrontera Alcorcón de Segunda, a déclaré que “jouer à domicile était notre priorité et le faire contre une équipe de la Ligue de football professionnel nous laisse satisfait”. Ce sera la quatrième participation des Maliaiens à la Coupe et Fran Cabal espère «avoir la possibilité d’avoir des supporters dans les tribunes, du moins les membres. Ce serait une bonne nouvelle pour tout le monde car cela signifierait que la situation sanitaire s’améliorerait ». Fran Cabal a indiqué que le match doit être joué tôt dans l’après-midi, car il n’y a pas de lumière artificielle et a souligné que le but de la loyauté «est d’atteindre la permanence en deuxième B, mais cela ne signifie pas que nous allons jeter la Coupe. Nous jouons à domicile. et avec tout le respect que je dois au rival, nous ne prenons rien pour perdu. De plus, la Copa del Rey est une bouée de sauvetage économique très importante et nous allons tout faire pour continuer dans la compétition ».