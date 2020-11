Jordi Llopart, Légende de l’athlétisme espagnole récemment décédée, était un homme qui a subi le harcèlement du mouvement indépendantiste catalan pour avoir consacré ses triomphes à l’Espagne. Il a lui-même admis que tout au long de sa carrière, il avait reçu “une croix noire” pour ses succès, le plus important étant une médaille d’argent dans la marche de 50 kilomètres aux Jeux olympiques de Moscou de 1980.

«Quand je suis arrivé ici après avoir remporté la médaille d’or à Prague et que j’ai dit que je consacrais le championnat d’Europe à l’Espagne, La Catalogne m’a donné la croix noire. Ils ont dit que Jordi Llopart avait dit ce que la Fédération espagnole lui avait dicté », Il a affirmé tout en admettant qu’il ne regrettait rien. «Je l’ai dédié à l’Espagne. Qui représentait-il? Et bien c’est tout », a-t-il ajouté dans une interview qu’il a faite avec Diario ABC.

Llopart, qui a perdu la vie prématurément à 68 ans, a dénoncé il y a quelques années qu’il n’avait aucune aide en raison de ce veto du mouvement indépendantiste catalan. «Je suis retraité et j’ai une pension d’un peu plus de 700 euros. J’ai frappé à toutes les portes ici en Catalogne et ils m’ont dit: “ Oh Jordi, ce n’est pas le moment ”, «Ay Jordi, est-ce avec ton âge…», «Ay Jordi…». Je ne le comprends pas. J’ai mes études et ma sagesse. Je parle six langues et j’ai été coach pour tout. “Ce n’est pas le moment, ce n’est pas le moment.” Quand ils voulaient, politiquement, les politiciens de Catalogne m’utilisaient », a-t-il commenté.

L’athlète est devenu un pionnier de la marche espagnole avec Josep Marín. Il est né le 5 mai 1952 à El Prat de Llobregat (Barcelone), Il a participé à trois éditions des Jeux Olympiques – Moscou ’80, Los Angeles ’84 et Séoul ’88. et il a ouvert la voie au reste des athlètes espagnols en étant le premier médaillé olympique dans cette discipline. Malgré les difficultés et les veto qu’il a rencontrés au cours de sa carrière, Llopart repart avec l’amour et le respect de tous.