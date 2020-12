Il y a très peu de footballeurs avec l’impact de Marcos Llorente à l’Atlético de Madrid ces derniers temps, qui a fait irruption dans la seconde période pour faire la différence contre lui Valladolid, d’abord en tant que promoteur incontesté du 1-0 de Lemar et plus tard en tant que buteur imparable de 2-0 contre un bon adversaire.

A la mi-temps, l’équipe rojiblanco ne l’a pas vu du tout clair, concurrencé de vous à vous par son adversaire, qui l’avait réduit au minimum d’expression à l’occasion, mais alors oui. À cause de la détermination de Llorente. La septième victoire consécutive en LigueComme beaucoup d’autres récents, il porte également sa signature expressive, qui soutient l’Atlético dans les premiers chiffres et fait pression sur les autres.

Le milieu de terrain central, cette fois plus offensif qu’autre chose, est l’une des preuves les plus claires, également un moteur essentiel, de la progression de l’Atlético, avec des rotations et avec le départ 3-5-2; une élection qui dépasse aujourd’hui les noms. Simeone n’avait ni Carrasco ni Lodi, peut-être le plus spécialiste à assumer cette mission à longue distance à gauche, ni pour Giménez.

En première mi-temps, Vitolo, que l’entraîneur a de nouveau changé à la mi-temps, a joué Carrasco. Et Felipe, de Giménez. Mais personne n’a joué Koke, que Simeone a fait tourner depuis le début tandis que Salzbourg et le derby se profilent. Ni Saúl, ni Herrera, ni Lemar, dans une sorte de triangle anodin, sans la clarté ou le maniement du moment sensationnel actuel du capitaine. Personne non plus n’a joué Joao Félix, aujourd’hui crucial dans les meilleures versions de l’équipe rojiblanco, beaucoup cette année. Personne, surtout, ne s’est cassé comme le fait Marcos Llorente, avec son débordement rapide et, plus tard, lorsqu’il est entré sur le terrain, avec un rôle indéniable.

Il n’y a pas de meilleur avertissement que l’expérience déjà connue. Il a fallu un monde à l’Atlético pour battre Valladolid lors de leurs deux derniers matchs au stade Wanda Metropolitano, résolu par 1-0 car ils auraient également pu se terminer par un match nul; deux exemples évidents de la complexité rencontrée par l’équipe rojiblanco. Il l’a vérifié immédiatement.

Dans la saison actuelle de changement, plus reconnaissable que jamais dans le style et au-delà de la simple signature de Luis Suárez, il y a eu peu d’occasions où l’Atlético a ressenti une telle précipitation dès le début pour dominer et créer des occasions. Villarreal peut-être plus rien, mais avec un conformisme que Valladolid n’avait pas ce samedi, qui pressait plus, avec plus de détermination et avec plus d’idée d’attaquer.

Le ballon n’a pas pesé le blocage de Sergio González quand il l’a eu. Ni lorsqu’il a traversé le milieu de terrain, quand la précision, l’audace et l’imagination sont normalement une valeur incalculable face à l’ordre de l’adversaire. Il est très complexe d’éviter une défense comme celle de l’Atlético, mais il a essayé avec la conviction que beaucoup d’autres manquent. Il a tiré beaucoup de l’extérieur, rien de près, mais à l’entracte, le match était un contre un, a concouru et a égalité.

Il n’est pas non plus facile du tout de réduire l’équipe rojiblanco à rien lors de la vente aux enchères en première mi-temps. Pas même un buteur comme Luis Suarez, de retour après avoir vaincu Covid-19 et quatre matchs de bas et tout aussi désordonnés que toute son équipe dans le cadre compact de Valladolid lorsqu’il s’est retiré. Ce n’était pas une question de punch, comme d’autres fois, mais de création et de clarté. Et au milieu de terrain. Ni Saúl, ni Herrera ni Lemar n’ont généré ce qu’ils devraient.

Mais même pas cela suffit pour vaincre l’Atlético. Celui échangé à l’entracte était Vitolo, peut-être parce qu’il avait déjà reçu un carton jaune ou peut-être plus parce que Simeone ne lui faisait pas vraiment confiance.. Les faits le suggèrent. Le remplaçant était Marcos Llorente, qui n’occupait pas la position du canari, mais l’intérieur droit, où Thomas Lemar jouait.

La première moitié du footballeur français a été plus que d’habitude, avec cette séquence inutile de passes ou de dribbles, mais le but qu’il a marqué à la 55e minute l’élèvera au-dessus de son match. Mais il a marqué le but qui a brisé le match. Et cela lui donne une valeur incontestable face à Valladolid. Le meilleur de la pièce, en tout cas, était la passe de Llorente au fond du groupe à Trippier. Suárez n’a pas atteint son centre. Oui Lemar. C’était 1-0. Il n’avait plus marqué de but depuis avril 2019. Il y a un an et demi: 46 matchs.

Deux occasions -Corrée avait trop croisé avant un tir clair- et un but. Si l’Atlético avait manqué d’efficacité en attaque lors des quatre derniers matchs, avec 55 tirs pour seulement trois buts, ce samedi c’était le contraire. Sur le troisième, d’ailleurs, Le 2-0 de Llorente est venu, ce qui a suffi à un long dégagement d’Oblak et à une touche de Trippier pour devenir le propriétaire incontesté de la victoire..

Fiche technique:

2 – Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Felipe, Mario Hermoso; Trippier, Héctor Herrera, Saúl (Koke, décédé 57), Lemar (Torreira, décédé 76), Vitolo; Correa (Joao Félix, m. 57), Luis Suárez (Kondogbia, m. 62).

0 – Valladolid: Masip; Hervías (Míchel, m. 71), Javi Sánchez (El Yamiq, m. 82), Bruno, Nacho (Janko, m. 71); Roque Mesa, Alcaraz; Óscar Plano, Kike Pérez (Villa Toni, m. 61), Jota (Weissman, m. 61); Marcos André.

Buts: 1-0, m. 55: Lemar. 2-0, m. 72: Marcos Llorente.

Arbitre: González Fuertes (C. Asturiano). Il a averti les habitants Savic (m. 24), Vitolo (m. 40) et Luis Suárez (m. 48) et le visiteur Javi Sánchez (m. 50).

Incidents: match correspondant à la onzième journée de LaLiga Santander, disputé au stade Wanda Metropolitano sans public.