Arteaga essaie de se mettre sous la pression de l’automne. | Iñaki Osorio

En un peu moins de deux heures, tous les doutes autour du Liberbank Oviedo se sont dissipés comme une brume matinale. L’équipe de Natxo Lezkano a pris un bain d’estime de soi en s’imposant de façon convaincante sur le court d’un Ourense qui avait débuté la saison à un haut niveau de jeu, allant même jusqu’à donner la victoire sur le court du favori Valladolid. Mais hier, le meilleur était de loin l’OCB. Il a planté une base défensive solide, a eu suffisamment de lucidité sur le mouvement de la balle et a frappé la marque de la ligne des trois. Il s’est même permis le luxe d’une fin tranquille. Et tout cela donnant le sentiment qu’il peut mieux jouer et avec son piston brun avalé par un trou noir.

Cependant, la mise en scène n’était pas trop bonne pour la Liberbank. Henríquez et la vieille connaissance Van Wijk ont ​​commencé comme avions pour donner aux locaux un premier avantage (9-2). Peu à peu, les hommes de Lezkano s’installèrent, aidés par l’entrée de Kabasele depuis le banc et sa grande présence intérieure. Malgré les deux fautes rapides de Frey, la nullité de Brown et les défaites, Oviedo a tenu le pull (21-20) à la fin d’un premier quart-temps qui a enregistré les débuts de Saúl Blanco. C’est précisément le premier panier de Saúl avec le maillot OCB qui a libéré l’avantage des visiteurs.